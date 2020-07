Vahva talous Ruskon kunnassa turvaa huomisen palvelut

Suomi on jakaantunut kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Näin todetaan perustuslain 121 pykälässä.

Kunnan itsenäisyys taas perustuu siihen, että kunnan taloudellinen kantokyky on riittävän vahva. Laajemmassa mittakaavassa voidaan ajatella, että sama koskee myös valtion taloutta. Mikäli Suomen taloudellinen kantokyky ei riitä, ottaa EU Suomesta tiukemman otteen. Itsenäisyyden tae on vahva talous.

Ruskolla on perinteisesti pidetty tarkkaa talouskuria ja näin toimien on pystytty rakentamaan palvelurakenteeltaan terve ja tehokas kunta. Kunta on pärjännyt hyvin kuntien välisissä vertailuissa ja työttömyysaste on maakunnan alhaisimpia.

Viime vuoden haastava taloustilanne on kuitenkin toistumassa tänä vuonna. Talousarviossa 2020 tavoitteena oli 1,2 miljoonan ylijäämä, joka on nyt muuttumassa melkein 2 miljoonan alijäämäksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kunnan tehtävänä on hoitaa sille laissa määrätyt tehtävät sekä muut sen itsehallinnon nojalla ottamat tehtävät. Kuntien suurin laissa määrätty tehtäväkenttä onkin sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka kustantavat melkein puolet Ruskon kunnan budjetista. Kiitos hyvän yhteistyön Raision kanssa ovat Ruskon sote-menot pysyneet kohtalaisella tasolla.

Toinen suuri laissa määrätty tehtävä on varhaiskasvatus ja opetus. Myös näissä Rusko on menestynyt. Kunta on pystynyt tarjoamaan laadukasta varhaiskasvatusta ja pieniä opetusryhmäkokoja ruskolaisille lapsille. Tämän on mahdollistanut järkevä ja tehokas budjettikuri.

Ruskon tulee kuitenkin syksyn aikana – kuten muidenkin Suomen kuntien – tehdä merkittäviä avauksia siitä, miten vastaamme heikentyneeseen taloustilanteeseen.

Tavoitteenamme on, että kuntalaisten palvelut turvataan edelleen. Sitä ei voida kuitenkaan kieltää, että aina kun kunnassa päätetään säästötoimista, vaikuttaa se myös osittain kuntalaisten arkeen.

Luottamushenkilöiden on kuitenkin katsottava tulevaisuuteen tehdessään kipeitäkin ratkaisuja ja ymmärrettävä, että tämän päivän haastavat ratkaisut kantavat hedelmää tulevaisuudessa – mikä mahdollistaa Ruskon kunnan toimimisen itsenäisenä myös jatkossakin.

Ruskon Kokoomus ry:n hallitus

Turo Vuorenhela, Jussi Helesvirta, Anu Tuominen, Tuomas Alanne, Ville Raiko, Ari Rusi, Heikki Ruuskanen ja Kalle Vähä-Piikkiö