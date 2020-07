Ryhtiä kielenkäyttöön, arvostusta suomen kielelle

Kiitos FM Kyllikki Tukiaisen ansiokkaasta mielipidekirjoituksesta "Miksi väheksymme kaunista ja rikasta suomen kieltä?" (TS 16.7.). Olen samaa mieltä kirjoittajan kanssa siitä, että äidinkielemme ei köyhdy itsestään vaan sitä köyhdytetään jopa tietoisesti. Syytä en ymmärrä.

Suomen kieli on säilynyt hengissä pienen kieliryhmän edustajana indoeurooppalaisten kielten puristuksessa. Hallinto-, kirja- ja opetuskielenä meillä on ollut satoja vuosia ruotsi ja venäjääkin olemme nähneet hetkittäin vaikkapa katukylttiemme teksteissä.

Suomen kielen tie väheksytystä rahvaan kielestä sivistyskieleksi 1800-luvun puolivälistä alkaen on menestystarina, jonka näytämme unohtaneen ja jota emme arvosta.

Tukiaisen tekemät terävät huomiot suomen kielen rapautumisesta ovat totta. Arjen teknologia, läppärit ja älypuhelimet auttavat meitä yhteydenpidossa ja tiedonhankinnassa, mutta ne ovat johtaneet lyhyt- ja symbolikielen syntymiseen. Miksi?

Aparaatit nopeuttavat tiedonvälitystä ja meillä on entistä enemmän aikaa, mutta meillä ei ole kuitenkaan aikaa etsiä käsissämme olevasta älylaitteesta sanoja eikä tarkistaa siitä kielioppisääntöjä, vaikka nekin ovat helposti kielenhuolto-ohjelmista löydettävissä.

Asenteet oikeinkirjoitusta kohtaan ovat etenkin sosiaalisen median maailmassa paikoin välinpitämättömiä. Pisteen jälkeen kirjoitetaan pieni kirjain, yhdyssanavirheet ovat tavallisia, pikkusäännöistä ei piitata ja verbin monikkomuoto on katoamassa.

Mikäli virheistä huomauttaa, hyökätään vastaan perustelulla "pääasia et tulee ymmärretyks". Tähän eivät syyllisty vain nuoret vaan myös aikuiset.

Kirjakielessä on sääntönsä, siksi se juuri on kirjakieltä, jota kaikkien on helppo käyttää. Miksi käymme koulussa äidinkielen tunneilla, jos aikuisena kirjoitamme kuin kirjoittamaan opettelevat? Puhekieli on asia erikseen; siinäkin huoliteltu tyyli esimerkiksi televisiossa on toivottavaa.

Lapsuusiän puheen- ja kielenkehityksen häiriöt ovat oma lukunsa. Niihinkin on saatavissa nykyään kuntoutusta. Aikuisiällä kielenhuolto voi olla joillekin kielellisestä vaikeudesta kärsivälle edelleen hankalaa, mutta tänä päivänä ongelmaan ei liity leimautumista ja aiheesta voi kertoa.

Entä englanti? Englanti on maailmankieli muttei virallinen kielemme eikä äidinkielemme. Todellakin; miksi meillä lukee kahviloissa coffee, small, large? Häpeämmekö kieltämme?

Kuten Tukiainen kirjoituksensa lopussa toteaa, kaunista ja vivahteikasta suomen kieltä sentään vielä kuulee ja näkee ympäröivässä arjessa ja tiedotusvälineissä. Meillä on lahjakkaita kirjailijoita ja olemme olleet aina ahkeria kirjastonkäyttäjiä.

Silti olen hieman huolissani lukemisharrastuksen hiipumisesta. Rauhoittuminen perinteisen kirjan tai äänikirjan ääreen ei ole huono vapaa-ajanviettotapa. Omaa äidinkieltään oppii hallitsemaan tutustumalla siihen monipuolisesti.

Suomen kieli kehittyy kuten kaikki kielet, mutta sitä ei saa köyhdyttää tahallaan. Suomen kielen asema ja sen ilmaisuvoima tulevaisuudessa on meidän kaikkien suomen kieltä äidinkielenään puhuvien asia.

Sanna Paasikivi

(ps)