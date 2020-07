Koronan suhteen on oltava Euroopassa nyt entistäkin valppaampi

Nykytilanteen kaltaisia koettelemuksia ei ole Euroopassa nähty sukupolviin. Muutamassa kuukaudessa koronavirus on levinnyt räjähdysmäisesti ja aiheuttanut kansanterveys- ja talouskriisin sekä vaikuttanut arkeemme ennennäkemättömällä tavalla.

Se on ravistellut meitä kaikkia muistamaan, miten arvokas asia terveys on. Kansanterveyttä onkin pyritty suojelemaan ja uusia tartuntoja vähentämään poikkeuksellisin toimenpitein.

Näiden toimenpiteiden sekä kansalaisten tekemien tuntuvien uhrausten ansiosta monia viime kuukausina asetettuja rajoituksia on voitu vähitellen purkaa. Rajoitusten höllentäminen kuukausia jatkuneiden eristystoimenpiteiden jälkeen on virkistänyt niin ihmisiä kuin talouttakin ja antanut uutta toivoa.

Toisaalta olemme nyt siirtymässä erityisen tärkeään vaiheeseen. Baarit, ravintolat ja elokuvateatterit avaavat jälleen oviaan ja monet ovat lähdössä kesälomille. Ymmärrettävästi eurooppalaiset haluavat järjestää ne tapahtumat, jotka sulkutoimien takia jätettiin odottamaan parempaa hetkeä: valmistujaiset, häät ja lomamatkat.

Nyt on kuitenkin oltava vielä entistäkin valppaampi ja varovaisempi, ja tämä koskee meitä kaikkia.

Tilanne EU:ssa on toki parempaan päin: uudet tautitapaukset ja kuolonuhrit ovat vähentyneet ja kuukausien kaaoksen ja ahdingon jälkeen sairaalavuoteita on taas tyhjillään.

Virus ei ole kuitenkaan hävinnyt mihinkään ja se saattaa hyvinkin tehdä näyttävän paluun, jos heittäydymme huolimattomiksi. Tämän suuntaista kehitystä on jo havaittavissa, sillä monet EU-maat ovat raportoineet tartuntojen äkillisestä lisääntymisestä ja merkittävistä paikallisista tartuntapiikeistä.

Nyt on pysyttävä valppaana. Meidän on keskityttävä parantamaan varustautumistasoa ja valmiuksia, jotta voimme suojella kansalaisia, mikäli uusia taudinpurkauksia tulee. Eikä aikaa ole hukattavaksi.

Kehotankin kaikkia EU-maita lisäämään testausta, kontaktien jäljittämistä ja kansanterveyden seurantaa. Mahdolliset uudet epidemiat olisi tunnistettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja ne olisi pyrittävä pitämään paikallisina. Missään Euroopan kolkassa virus ei saa enää päästä leviämään kulovalkean lailla yksittäisen viruslinkotapahtuman tai tehtaassa esiintyneen tautitapauksen vuoksi.

Koronaviruspandemian hillitseminen säästää ihmishenkiä. Vaikka tartunnan saaneiden hoito on edelleen ensiarvoisen tärkeää, se ei saa tapahtua muista sairauksista kärsivien potilaiden kustannuksella. Siksi kehotan rajat ylittävään solidaarisuuteen silloin, kun jonkin EU-maan kansallinen terveydenhuolto on ylikuormittunut. Solidaarisuutta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Meidän on kaikin keinoin estettävä se, että muista syistä hoitoa tarvitsevat potilaat joutuisivat entistäkin vaikeampaan tilanteeseen koronaviruksen takia.

Nyt on oikea aika hankkia puuttuvat tarvikkeet. Niiden hankinnassa voi ja kannattaa käyttää apuna EU:n tason järjestelyjä.

Terveydenhuollon työntekijöiden ei pidä koskaan enää joutua valitsemaan, keille hengityskonetta tarvitseville potilaille niitä riittää.

Kehotankin EU-maita selvittämään perinpohjaisesti, mitä lääkintätarvikkeita ne tarvitsevat, mikä niiden oma tuotantokapasiteetti on ja millaiset niiden välttämättömien tarvikkeiden varannot ovat. Nyt on oikea aika hankkia puuttuvat tarvikkeet. Niiden hankinnassa voi ja kannattaa käyttää apuna EU:n tason järjestelyjä.

Pitkinä ja valoisina kesäpäivinäkin on muistettava, että tämä kesä on poikkeuksellinen. Tänä vuonna matkustaminen ja uusien ihmisten tapaaminen voi olla vaarallista. Vaikka riski olisi pieni, voivat sen seuraukset olla valtavat.

Siksi kehotan hallituksia ja viranomaisia kaikkialla EU:ssa päättäväisyyteen, selkeyteen ja suoruuteen, kun ne viestivät tilanteesta kansalaisille. Niin kauan kuin rokotetta tai tehokasta hoitoa ei ole, ihmiset ovat alttiita virukselle.

Komissio vauhdittaa parhaansa mukaan covid-19-rokotteiden kehittämistä, pyrkii parantamaan hoidon ja tehohoitolääkkeiden saatavuutta ja tukee kliinisiä tutkimuksia, joissa selvitetään olemassa olevien lääkkeiden käyttöä covid-19-potilaiden hoidossa.

On kuitenkin meidän kaikkien vastuulla estää virusta lähtemästä uuteen nousuun. Meidän on kuunneltava tutkijoita ja noudatettava tiukasti heidän suosituksiaan.

Kaikkien on pyrittävä omalta osaltaan estämään viruksen leviäminen uudelleen ja pitämään paikalliset epidemiat rajatulla alueella. Edelleen tarvitaan solidaarisuutta ja malttia, joiden avulla virus saatiin jo kertaalleen hallintaan.

Euroopan unioni jatkaa sinnikkäästi eteenpäin ja vähitellen kohti tavallista arkea. Siinä kuitenkin edetään askel kerrallaan tutkimustuloksia hyödyntäen ja kansanterveyden ehdoilla.

Stella Kyriakides

Euroopan komission terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari