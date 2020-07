Hilkka Pulli: Kotiarestin saldoissa riittäisi selvitettävää

Siinäpä sitä olisikin urakkaa, jos alkaisi listaamaan kaikkea sitä, mitä kuukausien hissuttelu kotosalla on kullekin antanut tai ottanut. Julkisuudessa näistä asioista on keskusteltu kohtalaisen laajalti, etupäässä kiitellen, vaan entäpä aidot tuntemukset ruohonjuuritasolta?

Suurin haloo kaiketi monessakin kohtaa on taloudellisen taakan kasvu. Se on raastanut sekä yrityksiä että yksityisiä kansalaisia, ihan äärirajoille saakka. Lappuja on ollut laitettava luukuille, ja laskuille on ollut pakko anoa lisää maksuaikaa.

Yksityisten ihmisten kohdalla moninaiset kotiin tuodut palvelut ovat voineet kasvattaa kuluja entisestään, jopa yli äyräiden. Näin ehkä lähinnä pienituloisten yli 70-vuotiaiden kansalaisten kohdalla.

Laskujen erääntyessä eivät lämpimät puheet hyvästä palveluntuottajien kotiinkuljetuspalvelusta ja naapuriavusta paljon lohduta, varsinkaan kun aletaan tarkastella, kuinka noiden apujen saanti kenenkin kohdalla toteutui. On myös selvää ja ymmärrettävää, että ei kukaan pidemmän päälle vapaaehtoisena ja omalla kustannuksellaan mitään tee, varsinkaan mitään sellaista, joka säädösten mukaisesti kuuluisi yhteiskunnan budjettien piiriin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hyvätkin puolensa tässä kotoilussa on toki ollut: Koululaisille ja opiskelijoille etätyöskentely on ollut mieleen, työt on tehty listan mukaan oman työpöydän äärellä, ruokailua ja ulkoliikuntaa unohtamatta. Ainut rassaava asia on ollut se, kun kavereita ei ole voitu tavata.

Yleisemmin perheissä on sekä etäkoulun että etätyön hyvänä puolena nähty se, että niiden myötä on löytynyt enemmän yhteistä aikaa ja yhteistä tekemistä. On lenkkeilty ja pyöräilty, jumppailtu sadepäivinä ja niin edelleen. Noutoruokakin on tullut tutuksi ja helpottanut säännöllisessä ateriointirytmissä pysymistä, kun ruuan valmistamiseen ei ole kenenkään tarvinnut kuluttaa työaikaa.

Päinvastaisiakin näkemyksiä näissä asioissa on, sekä lasten että vanhempien leireissä. Keski-ikäiselle työssä käyvälle sinkulle, niin kuin jokaiselle muullekin yksin eläjälle, yhteiskunnallinen karanteeniaika on monellakin tavalla ollut koettelemus. Ystävien tapailu ei ole ollut sallittua, ei edes omaistenkaan. Auttavia käsiäkin olisi ollut tarjota, jos niitä vain olisi saanut käyttää.

Vanhusten ja vammaistenkaan kohdalla ei tässä asiassa poikkeuksia sallittu, vaikka kymmenien vieraiden avustajien käynnit olivat arkipäivää. Eräskin tuttavani kertoi, että hänellä oli karanteenin aikana käynyt 31 eri avustajaa. Kauppa-asioille tai ulkoiluavuksi ei silti kellään ollut aikaa. Niihin piti palkata muualta apua.

Määräysten laatijat ovat kyllä myöntäneet, että ikäihmisten kohdalla on yhteiskunnalle kertynyt kovasti kuntoutusvelkaa. Kauniita ajatuksia ja lohdullisen kuuloisia sanoja, jos tuon lausuman niin haluaa tulkita…

Kirjoittaja on turkulainen runoilija.