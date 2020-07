Voidaanko veronkorotukset välttää?

Veronkorotuksia on helppo vastustaa, mutta niitä ei voi estää tekemättä toimia, joilla hillitään jatkuvaa kustannusten nousua.

Valitettavasti veronkorotusten tekeminen on päättäjille huomattavasti helpompaa kuin tehdä kustannusten kurissa pitämiseen tarvittavat toimet. Kokoomuksen vaatimukset toimista, joilla estetään jatkuva verotuksen kiristäminen, ovat ajankohtaisia, mutta eivät poista syitä.

Valtakunnan tasolla oppositiosta voi toki politikoida esittämällä pelkkiä vaatimuksia ja syyttämällä hallitusta. Turussa kokoomus on johtava puolue, jonka on esitettävä ja edistettävä keinoja, joilla kustannusten kasvuun vaikuttavat syyt poistetaan. Se on huomattavasti vaikeampaa kuin pelkkä vaatiminen ja vastustaminen. Mutta se on ainoa tapa vaikuttaa muutoksiin.

Turussa kokoomus voi halutessaan vaikuttaa kustannusten nousun syihin, jotka ovat selkeästi nähtävissä.

Monissa eri yhteyksissä on tullut esille, että kaikilla osa-alueilla tehdään paljon turhaa työtä. Lisäksi avoimuuden ja selkeän vastuunjaon puute aiheuttaa kustannusvuotoja.

Keskeiset epäkohdat löytyvät hallinnosta, tietojärjestelmistä ja strategisesta sopimusohjauksesta. Näihin liittyvät puutteet ja järjestelmät teettävät paljon työtä, joka ei tuota turkulaisille mitään tarpeellista lisäarvoa. Lisäksi se tuottaa hallintoa ja järjestelmiä, joilla turhautetaan ja kuormitetaan tuottavaa tasoa. Seuraukset näkyvät heikkona työhyvinvointina.

Hankintatoimesta esillä olleet asiat osoittavat, että on saatava järjestelmä, jossa toteutuu avoimuus ja vastuutahot on selkeästi määritelty.

Kalliiksi tulee myös kokoomuksen suosima omistajapolitiikka, jossa kaupunki myy palvelujen tuottamiseen tarvittavat kiinteistöt ja vuokraa ne takaisin pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Tällöin kiinteistön hinta maksetaan ostajalle takaisin pahimmassa tapauksessa jo reilun kymmenen vuoden aikana.

Nyt kun Turun alijäämä on normaalioloissa noin 40 miljoonaa ja koronan seurauksena alijäämäennuste tälle vuodelle on jo noin 130 miljoonaa on välttämätöntä tehdä uudistukset, jotka liittyvät hallintoon, tietojärjestelmiin, hankintatoimeen ja omistajapolitiikkaan. Välttämätöntä on luopua myös taloudellisesti epärealistisesta raitiotiestä, joka lisää alueiden eriarvoisuutta.

Ollakseen vaatimuksissaan uskottava kokoomuksen pitää Turussa näyttää esimerkkiä tarvittavista uudistuksista. Muuten entinen meno jatkuu. Palveluja heikennetään ja veroja sekä maksuja korotetaan.

Jarmo Laivoranta

kaupunginhallituksen jäsen (kesk)