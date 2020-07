Miksi väheksymme kaunista ja rikasta suomen kieltä?

Ihmisen keskeinen kehitys tapahtuu alusta asti luonnostaan kielen taitamista kohti. Aivojen rakenteessa on kielellä ja puheella hyvin suuri ja keskeinen osa.

Kun ihmisellä on herännyt ns. symbolifunktio ymmärtää sanojen ja niiden sisällön keskinäinen yhteys, hän alkaa normaalisti astua nopean ja uteliaan kehittymisen tiellä. Kaikki ympärillä tapahtuva herättää uteliaisuutta ja siihen on päästävä mukaan. Halu oppia ja tietää on valtava, kun on löytynyt tie ja avain tähän.

Kielen kehittymistä voidaan kuitenkin jarruttaa. Surullista, että vanhemmat voivat tehdä näin tahtomattaan.

Jo yksi-kaksi-vuotiaalle annetaan käteen kehittävä muovinen lelupuhelin, jonka värikkäitä nappeja on hauska osata painella ja ottaa mallia vanhemmista, jotka hekin tuijottavat vastaavasti herkeämättä omia älypuhelimiaan, kiinni liimautuneita kädenjatkeitaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lapsi saadaan nopeasti vaaralliselle tielle. Sen tien päästä löytyy harvoin kielen ja sanan rakkaus. Tuskin aina elämässä edes kielen tarpeellinen osaaminenkaan.

Kielen taito on meillä hyvin erilaista. Joku ei kuule eikä tajua tekemäänsä varsinaista kielen virhettä. Kouluaikoinani eräs hyvin lahjakas oppilas ei ”muistanut”, kumpi se nyt oli: kuninkas vain kuningas. Hän valitsi ensimmäisen ja reputti äidinkielessä.

Minun mielestäni kielenkäytön virheet lisääntyvät yhä enenevästi. Mutta tätä tapahtuu syystä, että ollaan välipitämättömiä asiasta, ei ehkä aina osaamattomuudesta.

Television uutisohjelmia myöten kuulee näitä virheitä, haastatteluohjelmista puhumattakaan. Kaikki ovat lähdössä liikenteeseen, eikä kukaan kerro heille että lähdetään tässä nyt vain liikkeelle. Säästä kertova puhuu kelistä, kun todellinen lumi- ja hiihtokeli ovat odotettavissa vasta puolen vuoden päässä.

En ole seurannut riittävästi asioita enkä tiedä, onko yleistynyt väärä verbimuoto alkaa satamaan nykyään hyväksyttyä kieltä. Pieni kouluun menijä ei näytä osaavan sanoa muuta kuin: tuu mun kaa. Näitä esimerkkejä riittäisi.

Kieli tietysti kehittyy monin tavoin, rikastuu, mukautuu ja lyhenee, ottaa ilmaisuja muista kielistä. Meidän nykykulttuurissamme se imee itseensä valtavan määrän englannin kieltä, lähinnä amerikan kielen vaikutuksena.

Kun kuljet Turussa kadunpätkän ja näet liikkeiden ikkunoissa pelkkää englantia etkä sanaakaan suomen kieltä, huomaatko sitä edes nykyään? Näin on ollut jo vuosia, mutta nyt se on lisääntynyt voimakkaasti.

Kielitaidoton vanhus maaseudulta yrittää etsiä turhaan ymmärrettävää ja sopivaa opastusta hämmentävän liikekeskuksen käytävillä pelkkien englanninkielisten mainosten varassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kieli on usein helposti tarttuva ja kapeutuva. Jokin aika sitten kuulin eräästä tv-mainoksesta tilanteessa hassunkuriselta kuulostavan ja siksi mieleen jäävän ilmaisun ”juurikin niin”. Heti nousi huvittava buumi: monien ohjelmien haastateltavat myöntelivät sanoilla juurikin niin.

Tv-viihdetoimittajat viljelevät mielellään nykyään liioiteltuja sanoja kuten ihana, kompakti, koko kansan rakastama, ikoninen jne.

En pitkään aikaan tiennyt, mitä tarkoittavat kaikenlaiset neliö-, ympyrä-, sulku- ja pistemerkit saamissani viestilähetyksissä. Sitten kuulin, että ne ovat älypuhelimien symboleita joillekin asioille. Nyt olen nähnyt enemmänkin näitä merkityksellisiä merkkejä.

Varsinkaan nuoret eivät halua kirjoittaa monia sanoja, koska ”ei tarvitse, kun niille on olemassa erilaisia merkkejäkin”. Pelottavaa!

Siis rikas ilmaiseva kielemme jätetään ja taannutaan alas siihen tilaan, jossa ihminen ei vielä tuntenut kirjainmerkkejä eikä siis osannut lukea ja kirjoittaa. Kirjapainosta ja kirjoista puhumattakaan. Piirteli vain riimumerkkejä.

Sanavarasto kapenee aivan varmasti ja kirjoitustaito huononee entisestään. Joskus tuntuu liian pahalta.

Miten meidän ihmeellistä, rikasta ja monipuolisesti kaunista suomen kieltämme ihan selvästi väheksytään ja vieroksutaan, jopa selvästi raiskataan?

Mutta poikkeuksia on ja kuulee. Keväällä elokuvaohjaaja Renny Harlin oli haastateltavana jossakin tv-ohjelmassa ja yllätti suuresti ainakin minut.

Hän kertoili elämästään vapaasti ja käytti joka suhteessa erinomaista ja kaunista suomen kieltä. Hänen kielenkäyttöään oli suuri ilo kuunnella. Vaikuttaako hyvään kieli-ilmaisuun ehkä asuminen vierailla kielialueilla, kysyi mielessään.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kieli köyhtyy helposti, jos sitä ei ravitse. Kielen ravitseminen on jokaisen ulottuvilla ja vielä täysin ilmaiseksi. Kuuntele joskus suomen kieltä miettimättä sanojen merkitystä! Ihmettele puheen äänimaailman rikkautta! Kuuntele kielen rytmiä, värejä, sointeja, pitkien vokaalien kauneutta ja rauhaa, konsonanttien voimaa tai iskuja.

Lue Eino Leinon laulavia, keinuvia runoja tai Aleksis Kiven vanhoja, kiehtovia kielikuvia. Voithan yhtyä lopuksi hyvän räppääjään rytmiin.

Kieli itsessään on suunnaton ilmaisukeino aivan ilman muita apuja. Ei tarvita näyttelijöitä, ei kasvojen ilmeitä, korostuksia eikä vaatteita.

Joku viisas on sanonut: kielen ansiosta kansa elää ja voi hyvin.

Kyllikki Tukiainen

FM, suomen kielen ahkera käyttäjä, Turku