Koronan katuun iskemässä EU:ssa tarvitaan tiukasti valvottua elvytystä

Euroopan unioni on perustamisensa jälkeen ehkä vaikeimmassa kriisissä. Korona onnistui iskemään myös EU:n katuun, tarvitaan elvytystä. Vaikka terveydenhoito on jokaisen jäsenmaan omaa toimintaa, olisi komission jotenkin pitänyt herätä toimimaan. Varsinainen huoltovarmuus on Naton mandaatissa.

Koronan jälkeen EU-maiden taloudet ovat heikossa kunnossa. Talouksia halutaan elvyttää ja osa jäsenmaista on jo tehnyt omaa elvytystään. Välimeren maat ja EU-komissio esittivät rahastoa. Vasta kun Saksa ja Ranska saivat keskenään sovittua ongelmat, rahasto eteni.

Malli on perinteinen, ranskalaiset esittävät ideat ja saksalaiset maksavat kustannukset. Elvytysrahaston puolesta ovat puhuneet useat valtionpäämiehet ja EU-ammattilaiset. Joskus vaikuttaa siltä, että tarpeeksi monta kertaa jankuttamalla asia on lopulta itsestään selvä.

Meillä on keskusteltu elvytysrahaston oikeusperustasta: sallivatko perussopimukset tämänkaltaista toimintaa, miten se suhtautuu Suomen perustuslakiin?

EU-juristit ovat todenneet, että rahasto voidaan perustaa. Aikaisemmin ei pidetty mahdollisena rahoittaa EU:n toimintaa lainarahoilla. Komissiolla on leegio juristeja ja diplomaatteja, he osaavat vääntää ihan mitä vain. Tässä tapauksessa löydettiin porsaanreikä sijoittamalla toiminta budjetin ulkopuoliseen rahastoon.

Vähäiseksi on jäänyt keskustelu siitä, mitä rahastolla lopulta tehdään ja miten varoja jaetaan. Ymmärrettävästi asia on vaikea, sillä kaikki lähti koronasta ja Italiasta.

Uskotaanko todella, että mahdollisesti annettavat kymmenet miljardit eurot nostavat Italian ja Espanjan koronakriisistä?

Italia ei ole tähänkään mennessä saanut yhteiskuntaansa ja taloutta kuntoon, vaikka se on noudattanut päällepäin näyttävää tiukkaa politiikkaa. Italiassa on mittava harmaa talous – noin viidennes taloudesta. Järjestäytynyt rikollisuus vie osansa myös Brysselistä tulleista euroista.

Varat on laitettava korona-tuhojen korjaamiseen.

Kokonaisuudessaan korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus on saatava kuriin EU:ssa, sillä se tulee kalliiksi rehellisille maille. Emme saa alistua niiden valtaan.

Lahjoitetut eurot ovat isännättömiä ja niihin ei suhtauduta vakavasti. Lainat olisivat lahjoja parempi malli, koska ne joudutaan joskus maksamaan takaisin.

Jos varoja annetaan – olipa ne lahjaa tai luottoja – ne on kohdennettava ja valvottava tiukasti. Varat on laitettava korona-tuhojen korjaamiseen.

On vaikea perustella, miksi Puola kuuluu suurten tukien saajien joukkoon, vaikka se on kärsinyt vähän koronasta.

Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että Suomen tavoitteena on vahva, yhtenäinen ja toimintakykyinen EU, jolla on kyky ratkaista globaaleja haasteita. Tavoitteena on rakentaa unionista maailman kilpailukykyisin, sosiaalisesti ehein vähähiilinen talous.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus joutuu kovan paikan eteen. EU-jäsenyys on elinehto Suomelle, toimivat markkinat ovat välttämättömyys. Rahoituspaketit on hyväksyttävä vielä eduskunnassa.

Talouskasvu tarvitaan sekä meillä että muissa EU-maissa. Tätä taustaa vasten on hallituksen luotava omat kantansa siihen, miten varoja käytetään, sillä tuskin hallituksella on kanttia kaataa rahasto.

Saksaa ei voida sokeasti seurata, vaan on tehtävä omat analyysit. Vähitellen on otettava EU tosissaan, me olemme osa sitä. Asioihin on valmistauduttava ja on selvitettävä, mitkä ovat vaikutukset meillä.

Sampsa Saralehto

valtiotieteiden tohtori