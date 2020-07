Kalojen rääkkäys on lopetettava

Maailman villityksenä ollut CR-kalastus (Catch and release) on ajan mittaan rantautunut myös Suomeen. Täällä viherjulkkikset ovat päässeet televisioon esittämään naurussa suin sitä, kuinka kalaa kidutetaan.

Koukku tunkeutuu yleensä kalan kiduksiin. Vaikka koukussa ei ole väkästä, se tekee kuitenkin haavan kudokseen.

On vaikea ymmärtää sitä, miksi Suomessa valvovat viranomaiset eivät ota onkeensa selvää tosiasiaa, mikä on aiheuttanut lohien sairastumisen Itämeressä ja Tornionjoessa. Koukulla pyydystäminen ja sen jälkeen uimaan päästäminen on siinä määrin kalan rääkkäystä, että viranomaisen olisi syytä puuttua asiaan.

Jatkuuko eläinrääkkäys, vai saadaanko sen kieltämiseksi laki?

Eelis Pulkkinen