Kauppatorin laitaa ei pidä pilata suurilla rakennusmassoilla

Turun Sanomien juttusarja Turun kaupungin rakennuttamisorganisaation ongelmista on nostanut esille asian, jonka me kaupunkilaiset olemme tienneet jo kauan. Kaupungin virkamiehet ja grynderit pelaavat pokeria veronmaksajien rahoilla päättäjien suostumuksella. Tämä Turun tauti on jatkunut vuosikymmeniä meidän veronmaksajien seuratessa vierestä.

Olisiko vihdoinkin aika nousta barrikadeille ja perustaa kansanliike Turun tautia vastaan?

Parkin kentän asemakaavamuutos on puhuttanut monia Turun Sanomien lukijoita. Samankaltainen kaupunkiympäristön vakava muutos on lähtemässä liikkeelle kauppatorin pohjoislaidalla.

Turun Sanomat uutisoi 12.6., että kaksi kiinteistöyhtiötä hakee asemakaavamuutosta ortodoksisen kirkon naapuritonteille. Suunnitelman mukaan kirkon kummaltakin puolelta kaadettaisiin suuret lehmukset kahden nelikerroksisen laatikkomaisen rakennuksen tieltä.

Kun kauppatorin kannen uudissuunnitelma hyväksyttiin alkukesästä, edellä mainitusta asemakaavamuutoksesta ei ollut ainakaan kaupunkilaisilla mitään tietoa. Lienevätkö torisuunnitelman hyväksyjät tienneet asiasta?

Uudet, isot rakennusmassat muuttavat torinäkymää ja keskustailmastoa huomattavasti.

Turun yliopiston maantieteen professori Jukka Käyhkö kirjoitti Turun Sanomien kolumnissaan 18.6.: "Paljon vihreää olisi katoamassa ortodoksisen kirkon viereen kaavailtujen uudisrakennusten tieltä. Tämä vaikuttaisi torin ilmastoon."

Turkulaiset, otammeko itseämme niskasta kiinni ja lähdemme puolustamaan sekä Parkin puiston että kauppatorin ylälaidan lehmuksia, vai annammeko kaupungin päättäjien ja grynderien viedä meitä jälleen kerran kuin pässiä narussa?

Merja Nousiainen

turkulainen paluumuuttaja