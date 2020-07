Asukkaiden osallistumisella pitäisi olla vaikutusta päätöksentekoon

Helsingin Sanomien 10.7. kirjoituksessaan Jack Räisänen pohti Helsingin kaupungin asukkaiden osallistumista päätöksentekoon.

Uskon, että meillä on joka kunnassa ja kaupungissa sama ongelma eli yksittäisten henkilöiden mielipiteet ohitetaan mielellään varsinaisessa päätöksenteossa.

Myös meillä Naantalissa annetaan "innokkaasti" ymmärtää meillä olevan mahdollisuus vaikuttaa asioiden kulkuun. Mielipiteitä tiedustellaan mutta tosiasiassa niillä ei ole mitään merkitystä, mikäli mielipide ei ole kaupungin päättäjille mieluinen.

Noin 430 asukastamme osallistui Ympäristöohjelma-kyselyyn, josta ilmenee muun muassa kaupunkilaisten huoli ympäristön tilasta eri muodoissaan.

Samaan aikaan on meneillään kaavoitussuunnitelma Taimonrannan alueella. Alueelle on tarkoitus rakentaa niin kerros- kuin pientaloja.

Tämän hankkeen estämiseksi on toteutettu adressi, johon on tähän mennessä tullut 680 allekirjoitusta. Puumerkkinsä adressiin ovat laittaneet ensisijaisesti tämän alueen ympärillä asuvat henkilöt sekä ihmiset, joilla on palstaviljelyä alueella. Toissijaisesti adressin ovat allekirjoittaneet Naantalin tunnetulla rantareitillä muuten liikkuvat.

On todettava, että myös meillä toteutuu Helsingin ylhäältä alas -malli. Päätöksenteossa on siis mukava todeta, että lähiasukkaita kuunneltiin huolella, sillä kuitenkaan olematta minkäänlaista merkitystä päätöksenteossa.

Yhtä mukavaa on hurskastella, miten ollaan mukana suojelemassa pölyttäjiä ja muita pörriäisiä. Tämä saanee toteutua ainoastaan alueilla, jotka ovat päättäjille sopivia.

Joku voi todeta, että kun kaupunkiin on tultu asumaan, on hyväksyttävä se tosiasia, että kaupunki kasvaa.

Me tälle alueelle muuttaneet tai rakentaneet olemme ehkä liian sinisilmäisinä uskoneet alueemme pysyvän vihreänä ja vehreänä, kuten on luvattu. Toisaalta usko luvattuun sanaan pysyy vahvana.

Anita Luhtavaara

Naantali