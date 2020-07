Kunnan monopoli ei ole ratkaisu perusterveydenhuollossa

Sosiaalineuvos Risto Kapari kirjoitti mielipidesivulla (TS 2.7.) sote-uudistuksesta otsikolla ”Ihmisen pitää olla uudistuksen keskiössä hallinnon sijaan”. Valitettavasti juuri näin ei uudistuksessa tapahdu!

Vielä vuonna 2010 lääkärikäyntejä terveyskeskuksissa oli yli 11 miljoonaa. Nyt niitä on enää alle seitsemän miljoonaa.

Syynä tähän on järjestelmän kannuste etsiä säästöjä kuristamalla palvelun saatavuutta. Se tapahtuu jättämällä perustamatta uusia lääkärinvirkoja, vaikka kysyntä kasvaa, ja lakkauttamalla alueelliset pienemmät terveysasemat, jolloin palvelu etääntyy.

Näin potilaat saadaan hakemaan lääkärinsä muualta. Ja on siis saatukin.

Sivuvaikutuksena Suomessa kansalainen maksaa oleellisesti enemmän terveydenhoidostaan ja saa huonomman julkisen palvelun kuin naapurimaissamme.

Kansalaiset ovat läksynsä jo oppineet, ja lapsiperheistä 60 prosenttia ostaa vakuutuksen koska eivät luota terveyskeskuksen kykyyn auttaa tarvittaessa, vaikka perustus- ja kansanterveyslaki terveyskeskuspalvelua edellyttävätkin.

Toisena sivuvaikutuksena meille on syntynyt amerikkalaistyyppinen terveydenhoitojärjestelmä, joka perustuu työsuhteeseen. Jos on työpaikka, terveydenhoito on ilmaista ja saatavuus taattu. Tämä on taattu myös niille etuoikeutetuille, joilla on opiskelupaikka. Työttömät, eläkeläiset ja vähävaraiset, joiden tiedämme tarvitsevan eniten terveydenhoitopalveluita, saavat niitä heikoimmin.

Hallituksen hyvinideologinen sote-esitys vain vahvistaa edellä mainittua kannustetta toimia potilaan edun vastaisesti. Siten se heikentää potilaan asemaa terveyskeskuksissa uusissa maakunnissa.

Tällä vuosituhannella palvelukyky on eri syistä kasvanut nimenomaan yksityisellä sektorilla.

Muissa pohjoismaissa tämä on hyödynnetty niin, että perusterveydenhuollon palveluissa myös yksityisen puolen kapasiteetti on otettu julkiseen käyttöön perusterveydenhuollossa.

Kunta järjestäjänä määrittää palvelun sisällön. Omasta kokemuksestaan se tietää hinnan ja määrittää senkin. Kunta myös mahdollistaa uusien toimijoiden tulemisen rinnalle palveluntuottajiksi.

Kun kunnan oma terveysasema on hyvä, kuntalainen tietysti pysyy siellä. Jos näin ei ole, kansalainen siirtyy toisen asiakkaaksi.

Jo Kaparin teesillä ”ihmisen pitää olla keskiössä” tulee kansalaisen asemaa valita vahvistaa – kuten naapurimaissammekin. Näissä maissa kansalainen maksaa terveydenhuollostaan vähemmän kuin meillä.

Valinnanmahdollisuus ei tule kalliimmaksi sen enempää kunnalle kuin potilaalle. Se edistää terveyden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Yhteiskunnalle toimiva perusterveydenhuolto merkitsee säästöjä erikoissairaanhoidossa ja terveydenhoidon kokonaiskustannuksissa.

Kunnalla on monopoli perusterveydenhuollossa, eikä monopoli koskaan ole kustannustehokkain tai ketterin organisaatiomuoto. Asiakas ei ole siinä keskiössä. Tuotannon monopolia vahvistamalla lääkärin saatavuus ei ole parantunut meillä eikä maailmalla koskaan – miksi siis jatkossakaan?

On perusteltua syytä uskoa, että terveyskeskusongelmat vain pahenevat sotessa samalla, kun koronan heikentämä julkinen talous rämpii kohti 2030-lukua. Se on harmi potilaille, hoitajille ja lääkäreille.

Heikki Pälve

lääkintöneuvos

Turku