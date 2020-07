Tupakkimiehen täyteläinen elämä

LUKIJAN KOLUMNI

Olen sanaton lääkäri. Fraasini ovat loppuun kuluneet. Tunnen usein voimattomuutta ja suurta huolta tavatessani tupakkimiehen. Välillä hänen kasvonsa ovat nuoret ja uljaat, ajoittain uurteiset ja harmaat. Sormet ovat työmiehen uran uurtamat, tupakin kellistämät.

Välillä ne taas ovat sorjat ja savukkeen rypyttämät naisen kädet.

Sormet vievät tupakin huulille tuhannetta tai ensimmäistä kertaa. Hetki on sosiaalinen tai yksinäinen, välillä viihteellinen tai riippuvuuden pakottama.

Moni kai miettii, miksi joskus aloitinkaan. Moni etsii voimaa lopettaa.

Kohtaan tupakkimiehen vastaanotolla erilaisten ajatusten kera, puhumme eletystä elämästä ja koetuista vaivoista. Jokaisella on ainutlaatuinen tarina ja täyteläinen elämä, ja kohtaaminen lääkärin kanssa on vain ohikiitävä hetki. Kysyn tupakoinnin lopettamisesta ja tupakkimies vastaa tietävänsä.

Lopetettu on monta kertaa, aloitettu yhden kerran enemmän. Side tupakkiin on väkevä. Nykylääkäri on potilaan advokaatti ja kanssakulkija. Pitää olla korrekti ja tieteellinen, pelottelu on sopimatonta.

Lääkäreiden keskuudessa kerrotaan toki tarinoita siitä, miten joku pelotteli potilaan hengiltä. Siihen loppui tupakointi välittömästi. Toinen tohtori argumentoi ennaltaehkäisyn tärkeydestä ja kolmas hypnotisoi. Tupakkimies on kuullut montaa poppamiestä ja valistajaa. Välillä lääkäri on ollut kokonaan vaiti tupakasta, aivan kuin kummallakaan ei olisi keinoja pattitilanteessa.

Miten minä voisin onnistua? Miten voisin puhutella toista ihmistä siten, että tavoitamme yhdessä riittävää voimaa ja uskoa viimeiseen tumppaukseen?

Jos tohtisin, niin kertoisin tarinoita menneiden tupakkimiesten opetuksista, kärsimyksistä, elämästä ja kuolemasta. Jos osaisin, niin kertoisin tarinat vakavalla empatialla, suoraselkäisillä faktoilla, kannustamalla.

Tarinassani tapaan tupakkimiehet poliklinikalla. Toinen on iäkäs ja keuhkot savun runtelemat, toinen taas nuori ja jalka veritulppaa täynnä. Toisella tupakinsavu on hyväillyt keuhkoja vuosikymmeniä. Jokainen tupakintäyteinen hengenveto puhkoo hentoja keuhkorakkuloita, aivan kuten kuplamuovi hajoaa sormien välissä.

Tupakkimies kertoo tukahduttavasta tunteesta, kotipiiput eivät tänään auta. Tupakkia vielä kuluu. Kytkemme kaksoispaineventilaattorit ja henki kulkee taas hetken paremmin. Puhumme lopettamisesta, sillä se olisi loppukeuhkot pelastava hoito.

Tulppamies taas on polttanut vasta puoli vuotta, elinvoimaa uhkuva nuorimies, jonka luumurtuma ei parane.

Sisään lipuu tulppamiehen kohtalotoveri, sydäninfarktin kourissa riutuva tupakkimies, jolla aamuhenkosten synnyttämä tumpin mittainen veritulppa raatelee sydänlihasta.

Aloitamme akuutin koronaaripotilaan hoidon. Kardiologian osastolla toipuneille luetaan tupakkamonologia siitä, miten sisään hengitetyt sumupilvet hajoavat vereen kymmeniksi myrkky-yhdisteiksi aiheuttaen punaisena kytevää tulehdusta suonistoon. Osastolta kotiutuvat rinta rinnan sydänlääkärin ihmepelastuksen kokeneet, mutta myös särkyneet sydämet, vajaalla elinvoimalla.

Tarinan kolmas tupakkimies makaa halvaantuneena sängyssä. Tupakki ei kysele, minne jälkensä jättää, vaan tasapuolisesti polttaa aivovaltimoita tukkoon, loitsii suoniin pullistumia tai puhkoo niitä rikki.

Onneksi moderni medisiina rientää väliin ja liuottaa tukoksia, korjaa pullistumia. Tänään tupakkamies selviää omin jaloin rakkaidensa luokse.

Toisin on neljännen tupakkamiehen tarinan laita. Tupakka syö häntä ja kasvattaa syöpää mitä moninaisimmissa muodoissa. Tupakin polttomerkki löytyy jollakin kielestä ja nielusta, toisella ruokatorvesta ja haimasta. Keuhkosyöpää varten on varattu kokonainen osasto.

Näiden tarinoiden synkkyyden jälkeen etsin kykyä välittää tupakkimiehelle toiveikkuutta. En halua olla saarnamies tai autonomian riistäjä, sillä elämän valinnat kuuluvat jokaiselle yksilölle.

”Kuolemaa ei voi lopullisesti huijata millään”, veistelee tupakkimies minulle.

Kirjoittaja on akuuttilääketieteen erikoislääkäri ja yleislääkäri sekä anestesiaan ja tehohoitoon erikoistuva lääkäri Tyksissä.