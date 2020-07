Puurakentaminen on hyvästä ilmastolle – betoni ei niinkään

Turun Sanomien jutussa ”Puun suosiminen närästää betonialaa” (5.7.) Kovabetonin toimitusjohtaja sanoo, että puuta suositaan valtion tämänhetkisessä tukipolitiikassa liikaa betoniin nähden. Hän peräsi tutkimuksiin perustuvaa tietoa taustaksi. Omat tietonsa hän perusti Helsingin kaupungin teettämään tutkimukseen kahdesta samanlaisesta kerrostalosta, joista toinen oli tehty puusta ja toinen betonista.

Selasin tämän tutkimuksen läpi ja ensimmäinen huomio oli, että sellainen tutkimustulos saadaan kuin tilataan. Tutkimuksessa oli verrattu eroja rakennusten suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa sekä käytön aikana.

Vaikka tämäkin tutkimus osoitti puurakentamisen edut rakennuksen elinkaaren aikana pienempinä hiilipäästöinä, se ei kuitenkaan ole asian ydin. Tutkimuksesta puuttuvat kokonaan ne puurakentamisen suuret edut, jotka tulevat näkyviin jo ennen rakentamista.

Mitä tällaisella tutkimuksella halutaan todistella? Lähes koko Helsinki ja sen ympäristö on rakennettu betonista, ja varmaankin haluttaisiin turvata betonirakentaminen myös tulevaisuudessa. Siksi jotain hyvin olennaista on jäänyt raportoinnista pois.

Puun ilmastoedut todentuvat jo sen kasvuaikana, sillä se käyttää koko kasvunsa ajan eli noin 80–100 vuotta hiilidioksidia ja luovuttaa happea. Se on ihmiskunnalle välttämätön toiminto ja kasvava metsä on myös valtava hiilinielu.

Puun ympäristöystävällisyys ei pääty sahalle.

Puun ympäristöystävällisyys ei edes pääty sahalle, vaan jatkuu hiilidioksidivarastona koko sen elinkaaren ajan, myös rakenteena ollessa.

Betoni on rakentamisessa oikein käytettynä kohtuullisen hyvä materiaali. Kuitenkin siinä olevan perusraaka-aineen sementin valmistusprosessi on kaikkea muuta kuin ilmastoystävällinen. Prosessissa syntyvien kasvihuonekaasujen osuus on maailmassa noin viidestä kahdeksaan prosenttiin eli enemmän kuin lentoliikenteessä. Valmistus vaatii myös runsaasti energiaa.

Näihin tietoihin perustuen on varsin ymmärrettävää, että puurakentamiselle annetaan valtion taholta pientä kannustusta. Sen sijaan kaikenlainen betonirakentaminen kaipaa paljon lisää tutkimusta sen ympäristövaikutuksista.

Jo pelkästään sementin valmistuksen ympäristövaikutusten takia haittaveron säätäminen olisi varsin kohtuullinen päätös. Viime vuosikymmenien hallitsematon betonirakentaminen on ollut ilmaston kannalta tuhoisaa, toivottavasti nykylinja ei jatku.

Pekka Heikkilä

Uusikaupunki