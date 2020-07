Parkin lehmuksia ei saa kaataa

Parkin kentän vireillä oleva asemakaavamuutos sisältää muun muassa Parkin kenttää kahdelta sivulta ympäröivän lehmusrivistön kaatamisen ja vain osan korvaamisen istutuksella.

Nykyinen tuuhea ja hyvin hoidettu lehmusrivistö on maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti, kaupunkiekologisesti ja taloudellisesti merkittävä julkinen omaisuus. Sen hyvinvoinnista on huolehdittava ja se on ehdottomasti säilytettävä ympäristössä, joka asemakaavaehdotuksen mukaan muutenkin on tulossa tolkuttoman tiiviiksi.

Turun kaupungin julkaiseman Pihapuuoppaan mukaan ”hyväkuntoinen puu on säästämisen arvoinen jo pelkästään saasteiden suodatus- ja hapentuotto- sekä vedenhaihdutuskykynsä takia. Esimerkiksi 25 metriä korkea metsälehmus tuottaa noin 1,7 kilogrammaa happea tunnissa ja kuluttaa samanaikaisesti noin 2,35 kilogrammaa hiilidioksidia”.

Säästetään lehmukset ja annetaan niiden puhdistaa ilmaa ja parantaa samalla kaupungin heikoksi osoittautunutta mainetta viherympäristöjen vaalijana.

Hilpi Fröman

Turku