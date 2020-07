EU:n on pysyttävä suorasanaisena Hongkong-asiassa

Pitääkö EU:n olla Hongkongin puolella, on kysytty. Ei pidä. Tällainen asettelu on harhaanjohtavaa ja erittäin vaarallista.

Kaikkia meitä arvioidaan ja arvostetaan oikeellisuudentajumme pohjalta. Avointa oikeutta meidän tulee vaalia ja myös tällaisissa tilanteissa vaatia. Toiset tekevät, mitä tekevät, ja siihen heillä on nykyjärjestelyn mukaan – ainakin omasta mielestään – oikeus.

Oikeellisuus voi olla asia, joka heillä on tiedossa, mutta voima ja röyhkeys näyttää tuovan tuloksia mielipuolista vallanhimoa janoaville. Tällaisia johtajia maailmassamme on aina ollut. Uhka heidän kaatamiseensa näyttää liian suurelta, vaikka seuraamukset ovat monesti aivan katastrofaalisia.

Kiina neuvotteli itsensä kanssa, ja kas kummaa. Iloon oli paljon syytä. Neuvottelut onnistuivat täydellisesti ja päästään ongelmitta ”eteenpäin”.

Mitä nyt siellä pikku etelänurkassa jotain tilapäistä hammassärkyä esiintyy, onneksi nyt on sentään hyvät työkalut sen hoitoon, tunnutaan maan johdossa ajattelevan.

Vasta tammikuussa katselin Hongkongin katukuvaa. Värikkäästi pukeutuneita iloisia ihmisiä halukkaita toimivaan yhteisöön. Mitenkä on nyt? Varjo on langennut heidän ylleen.

Toivon todella olevani väärässä, mutta näyttää siltä, että juuri toivo on heistä revitty juurineen irti. Kiina saa nyt menetellä heidän kanssaan aivan kuten haluaa, ja juuri sitä se haluaa.

Luulen, että Kiinan johto vapisee nyt pöksyissään odotellen seurauksia. Vaan uskaltaako monikaan toimia oikeuden puolesta pelätessään menettävänsä kauppaetuisuuksiaan?

Mikä tulevaisuus on, en halua arvella. Se, mikä läksy tässä on, meille äärimmäisen tärkeää. Me olemme rahan sokaisemia.

Kiina on jo pitkään onnistunut nousemaan vahvemmaksi maailmanvalta-asetelmassa. Kauhistuttaa ajatus siitä, että tällainen ajattelumalli jonain päivänä saa mahtivaltaa, eikä kukaan uskalla siihen koskea.

Vaikka meidän ajattelumme tavoitteleekin reiluutta ja toisen kunnioittamista, näin ei ole kaikkialla. Jos Venäjänkin valtakunnalliseen vaaliteemaan olisi tehty ihan pikku lisäys ”ei koske Putinia”, olisiko koko perustuslakiuudistus kuollut kiskoilleen?

Jos EU:sta mitään hyötyä on, on sen seisottava selkeästi ja avoimesti oikeellisuuden kanssa linjassa, eikä väärinkäytöksiä tule hyväksyä. Kaikille ymmärrettävällä kielellä on tuotava tämä näkyväksi.

Siinä on tulevaisuus, jonka päällä voi seistä ja olla ylpeä.

Veikko Harala