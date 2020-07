Suomi vahvemmin kiinni EU:n liikennerahoihin ja -politiikkaan!

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan lainsäädäntöä, joka viitoittaa vuosiksi eteenpäin eurooppalaisia liikenneverkkoja (TEN-T). Osaltaan tämä myös määrittää sitä, mitä Suomessa tehdään.

Nyt on oikea aika kysyä, mitä Suomi on ja saavuttanut ja vielä tärkeämpää: mitä Suomi haluaa uudelta lainsäädäntöehdotukselta.

Tanskan ja Ruotsin yhdistävä silta on hieno esimerkki siitä, kuinka Euroopan valtioita on nivottu yhteen ja sisämarkkinoiden toimintaa helpotettu infran avulla. Junayhteyden nopeuttaminen viidestä tunnista alle kolmeen tuntiin Madridin ja Barcelonan välillä toteutettiin myös TEN-T -rahoituksen avulla.

Suomen valtion saamiset liikenteen EU-rahoituksesta ovat olleet lehmän hännän tavoin laskevia ja rahoitusmahdollisuuksia ei ole pystytty hyödyntämään. 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on ladattu paljon odotuksia, ja Suomen EU-rahoitusmahdollisuuksien kasvattamisen on oltava luonnollinen osa suunnitelmaa.

Ensi vuonna käynnistyvän budjettikauden rahahanat Brysselistä aukeavat ensi vuoden alussa. Siihen mennessä meillä pitää olla liikennehankkeita, joiden rahoituksen on oltava uskottavalla pohjalla. Suunnittelun on oltava hakuvaiheessa niin pitkällä, että meillä on takeet hankkeiden onnistumisesta.

Jos tuleva pääpotti rahoituksen osalta kohdistuu rautatieverkoston kehittämiseen, onko Suomella halua ja valmiutta linkittää omat hankkeensa niin, että niihin saadaan hyödynnettyä myös EU-rahoitusta?

Tilannetta, jossa Ruotsi sai raideliikenteen kehittämiseen 153 miljoonaa euroa ja Suomi 18 miljoonaa kuluvalta EU-rahoituskaudelta, ei ole syytä toistaa.

Viimeinen haku tämän kauden budjetista avautuu vielä tämän vuoden aikana. Onko turhaa unelmointia, että siihen tulisi hakemuksia myös Suomesta?

Rahoituksen lisäksi TEN-T -politiikka on paljon muutakin. Ydinkysymys on, mitä Suomi haluaa siltä. Jos lähtökohta on nykyisen verkon säilyttäminen, millä työkaluilla asiat taotaan oikeaan asentoon? Nykytasoisena ydinverkko Suomessa ei täytä asetettuja laatuvaatimuksia sovittuun aikarajaan vuoteen 2030 mennessä.

Suomella ei tällä hetkellä ole selkeitä suunnitelmia sen osalta, kuinka asetetut vaatimukset tullaan täyttämään. Sen lisäksi, että nykyinen verkko säilytettäisiin, kysymys kuuluu: onko Suomella kunnianhimoa vaikuttaa tulevaan uudistukseen?

Suomen kaltaiselle reuna-alueen jäsenvaltiolle eurooppalainen liikenneverkko on hyvin merkityksellinen. Turvallisten ja korkealaatuisten liikenneyhteyksien avulla voimme kehittää yhteismarkkinoita, parantaa EU:n kilpailukykyä ja kiinnittää Suomen vahvemmin muuhun Eurooppaan.

Rail Baltica on hyvä esimerkki siitä, kuinka liikenneyhteyksien lisäksi TEN-T -politiikalla edistetään investointeja kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Se on kuuden miljardin hanke, jolla luodaan työpaikkoja, osaamista ja alueen kilpailukyvyn nostoa.

Olisikin syytä tarkastella uudelleen Suomen linjauksia Rail Balticaan osallistumisesta ja antaa suomalaisille yrityksille työtä ja kasvun mahdollisuuksia yhdessä Euroopan suurimmista rakennusprojekteista.

Päivi Wood

Johtava asiantuntija, liikenne- ja elinkeinopolitiikka

Keskuskauppakamari