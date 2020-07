Valtiontakaus asuntoyhtiöiden saneerauksiin tarvitsee remontin

Tyypillisen suomalaisen kotitalouden varallisuus koostuu pääosin asuntovarallisuudesta. Asuinkiinteistöjen arvon ja palvelukyvyn ylläpito on keskeistä kansallisvarallisuuden näkökulmasta.

Pellervon taloustutkimuksen selvityksen mukaan asuinrakennuksissa vuosina 2020–2025 vuotuista teknistä korjaustarvetta on keskimäärin kolme ja puoli miljardia euroa arvosta. Tilanne ei merkittävästi muutu vuosina 2026–2035.

Korjaustarpeen merkittävin kasvu seuraavan 10 vuoden aikana tulee pääosin kaupunkien kerrostalojen korjaustarpeen lisääntymisestä. Yksin niiden saneeraustarve on vuositasolla 30–35 tuhatta asuntoa, joista nyt saneerataan alle puolet. Tilanteeseen on tultava muutos.

Jo vuosia asukasluvultaan taantuvilla alueilla rahoituksen saaminen välttämättömiin korjaushankkeisiin on ollut vaikeaa. Koronaepidemian vaikutus lisää haasteita rahoitusten saannissa entisestään, ja nyt on aika toimia.

On viipymättä kiirehdittävä uudistusta asunto-osakeyhtiöiden perusparannuksia varten myönnettäviin kattaviin ja tasapuolisiin valtiontakauksiin. Nykyinen valtion takausjärjestelmä taloyhtiöiden perusparannuslainoille on ollut voimassa vuodesta 2015, ja takausvaltuus on ollut 100 miljoonaa euroa vuodessa. Viiteen vuoteen takauksen piiriin ei ole hyväksytty yhtään lainaa.

Takausehdot on asetettu siten, että takauksen saisi taloyhtiö, joka sitä ei tarvitse ja takausta ei saa taloyhtiö, joka sitä tarvitsisi.

Hallituksen on pikaisesti uudistettava takausjärjestelmä toimivaksi, jotta taloyhtiöiden tarpeelliset korjaukset saadaan rahoitettua ja liikkeelle. Tämä tulee olemaan myös rakennus- ja kiinteistötekniikka-alojen työllisyyspoliittinen kysymys.

100 miljoonan takausmäärä tulee arvioida uudelleen, takaustarve koskee vuosittain tuhansia taloyhtiöitä.

Järjestelmää tulee muuttaa niin, että taloyhtiöt, joiden kiinteistöomaisuuden arvo ei suoraan mahdollista hankerahoitusta, saavat jatkossa valtion takuuvastuun avulla kattavasti pankki- tai rahalaitosrahoitusta hankkeilleen. Jotta asunto-osakeyhtiö voisi hyödyntää järjestelmää, sen tulisi saada rahoituslaitokselta takausjärjestelmän sallima maksimaalinen 20 vuoden laina-aika korjauslainalleen ja lisäksi alhainen korkomarginaali. Muuten takauksesta nyt perittävä kahden prosentin takausmaksu syö hyödyn kokonaan.

Toki vakuuskartoituksissa täysin epärealistiset kohteet tulee kartoittaa pois, mutta taloudellista riskiä valtionkin tulee merkittävästi tässä kantaa. Vakuusriskiarvioinnissa tulisi käyttää arviota tuettavan asunto-osakeyhtiön asuntojen käyvästä arvosta peruskorjauksen jälkeen, ei ennen korjauksia.

Takausjärjestelmän tulee toimia siten, että takauksia annetaan myös heikommille alueille. Kyse on kansantalouden perusongelmasta, joka tulee hoitamattomana maksettavaksi moninkertaisesti samalla, kun kansallisvarallisuutemme menettää arvoaan ja moninaiset ongelmat, kuten isot vesivahingot, kertaavat kuluja.

Asiaan liittyy lisäksi muita tekijöitä, kuten asumismukavuus ja energiatehokkuus. Kun väestömme ikääntyessä monitahoinen paine vanhusten asumiseen ja pärjäämiseen kotioloissa jatkaa kasvuaan, mahdollistavat hyvin suunnitellut remontit samalla muita yhteiskunnallisia tavoitteita.

Esimerkiksi märkätiloja voidaan parantaa ja tehdä turvalliseksi heikommin liikkuville, hissejä asentaa, tietoliikenne-yhteyksiä tehostaa. Lista on pitkä. Kun kehitetään kokonaisuutta oikein, päästään tilanteeseen, jossa saneerauksiin voidaan myös tehokkaasti yhdistää energiatehokkuuteen ja iäkkään väestön asumisolojen parantamiseen käytettäviä tukia.

Kattava, kohteen tason parantamiseen tähtäävä selvitys- ja suunnittelutyö pitääkin asettaa kriteeriksi takauksille. Samalla laajenee hankkeiden työllisyysvaikutus sekä tarve kouluttaa uusia osaajia yritysten tarpeisiin.

Osaamisen ja teknisten toteutusten kehittämisellä voidaan myös parantaa työtehtävien kiinnostavuutta sekä toteutusten laatutasoa. Yhteisvaikutukset tulevat olemaan laaja-alaisia.

Jari Rastas

Pääkonsuli

Rakentamisen valiokunta, Suomen Yrittäjät

Juuso Kallio

Toiminnanjohtaja

Kiinteistöliitto, Varsinais-Suomi