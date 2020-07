Huumesota, kaikkien aikojen pisin taistelu?

Huumesotaa sanotaan Yhdysvaltojen pisimmäksi ja vaikeimmaksi taisteluksi. Silti koskaan maan historiassa laittomat huumeet eivät ole olleet yhtä helposti saatavissa kuin nyt. Myös monissa muissa maissa on käytetty lukemattomia miljardeja huumesotaan saavuttamatta sillä mitään. YK:n arvion mukaan 300 miljardia dollaria vuodessa valuu rikollisten käsiin, mikä on pois yhteiskuntien kehittymisestä ja hyvinvoinnista. Tämän lisäksi yhteiskunta joutuu kantamaan huumesodan aiheuttamat kasautuvat vahingot.

Kun huumeongelma on käytännössä jo päässyt irti näin laajasti, tietää se sitä, että joskus se tulee hallitsemattomaksi koko maapallolla. Tiedossa on sekin, että Yhdysvaltojen käymä huumeidenvastainen sota pahentaa köyhien kärsimystä eikä auta pienentämään huumeongelmaa. Taistelu huumeita vastaan maassa on vienyt hengen kymmeniltä tuhansilta ihmisiltä, ja esimerkiksi Meksikossa satoja syyttömiä istuu vankilassa.

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sai Suomessakin huumekeskustelun käyntiin lausumalla joitakin aikoja sitten, ettei kannabis ole vaarallisempaa kuin alkoholin juominen. YK:n entisen pääsihteerin Kofi Annanin johtama ja useiden entisten tai nykyisten valtiomiesten muodostama ryhmä on jo aiemmin vedonnut, että marihuanan ja kannabiksen tuotannon, käytön ja kaupan kriminalisointi lopetettaisiin, ja niiden käyttäjien vangitseminen lopetettaisiin.

Huumeiden käytön kieltämisen sijaan ryhmä siis ehdottaa, että miedot huumeet laillistettaisiin, mutta niiden käyttöä ja kauppaa valvottaisiin. Ryhmän mielestä koko maailmanlaajuinen huumeidenvastainen sota on täysin epäonnistunut. Myös huumeiden käyttö on lisääntynyt huumesodan aikana eikä päinvastaista kehitystä ole näköpiirissä.

Olisi jo piakkoin aika antaa mietojen huumeiden jakelu yhteiskunnan haltuun.

Tulevaisuus tuo meillekin saman tilanteen, joten olisi jo piakkoin aika antaa mietojen huumeiden jakelu yhteiskunnan haltuun. Näin käyttäjien saatavilla olisi turvallisempi ja halvempi tapa saada aineita, ja näin katkaistaisiin järjestyneen rikollisuuden kynnet. Näin myös huumekartellit eivät enää saisi massiivisia voittojaan, vaan yhteiskunta voisi suunnata huumesotaan käytetyt voimavaransa huumeiden käyttäjien ja yhteiskunnan parhaaksi. Saataisiin aikaan paljon parempia tuloksia, kuin sodan aikana ollaan koskaan saatu.

Poistaisiko huumeiden laillistus sitten kaikki niiden tuottamat yhteiskunnalliset haitat ja vaaratekijät? Ei missään tapauksessa, mutta kuten sanottua, se on ehkä paras tapa sittenkin tehokkaasti minimoida ja ohjata niiden käyttöä miedompiin huumeisiin. Vuosikymmeniä laillisena saatavilla ollut alkoholihuume tappaa vuosittain enemmän kuin heroiini, kokaiini ja crack yhteensä. Alkoholi onkin yksi maailman vaarallisimmista ja myrkyllisimmistä päihteistä. Siksi on oikein, että se on laillisesti kaikkien saatavilla, sillä laittomana se tappaisi vielä enemmän.

Taisto Levo

Alastaro