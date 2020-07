Käännetään Saaristomeri-teesit teoiksi – salaisena aseena luomulannoite

Jukka Laiterä osuu naulan kantaan kirjoituksellaan ”Vain teot voivat puhdistaa Saaristomeren” (TS 13.6.). Professori Kalervo Väänänen esittää selvityksessään (TS 5.6.) kolme hyvää pääkeinoa, joiden toteuttaminen todella johtaisi Saaristomeren tilan paranemiseen: ravinnevalumien vähentäminen tai mieluummin toki lopettaminen, ravinteiden ja biomassan talteenotto ja kalastuksen lisääminen.

Entä keinot?

Kalervo Väänäsen esitys biomassasta tuotettavista kiertolannoitteista on sinänsä erinomainen ja kannatettava, mutta nurmien ja lannan käyttäminen tähän olisi nopein tapa lisätä peltojen ravinne- ja humuskatoa. Nurmi ja lanta kuuluvat peltoon jo itsessään.

Sen sijaan yhdistämällä järviruoko, ravinteikkaat pohjalietteet, roskakalat ja puunjalostusteollisuuden tuhkat, puunkuoret ja muut sivuvirrat saataisiin syntymään mittavassa määrin hyvin ravinnepitoisia orgaanisia kiertolannoitteita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kiertolannoitteiden tuottajaksi sopisi parhaiten nykyinen väkilannoitteiden valmistaja Yara. Sillä on asian vaatimaa osaamista ja hartioita, ja sijainti Uudessakaupungissa on strategisesti loistava. Siellä on valmiina myös kalasatama.

Nykyisen hallituksen innovaatiorahoitukseen ja ympäristöohjelmaan tämä sopisi mitä parhaiten. Väkilannoitteiden vaihtaminen orgaanisiin kiertolannoitteisiin on koko prosessin avainkysymys.

Tuki olisi tehokkaassa käytössä roskakalan muuttuessa arvokkaaksi lannoitteeksi.

Ammattikalastajat Jan Kallonen ynnä muut valaisevat asiaa hyvin kirjoituksessaan (TS 12.6.): ”Särkikalojen kalastuksen lisääminen ei ole merialueilla onnistunut markkinatalouden ehdoilla, mutta jonkinlainen ravinteiden poistopalkkio voisi olla tehokas kannustin.” Juuri näin! Särkikalojen kalastukseen tulisikin ohjata maatalouden ympäristötukea. Siellä tuki olisi tehokkaassa käytössä roskakalan muuttuessa arvokkaaksi lannoitteeksi.

Ossi Kinnusen (TS 26.6.) esitys peltojen kuitukäsittelystä on myös hyvä lisä keinovalikoimaan kipsi- ja ravinnekalkkikäsittelyn lisäksi. Kaikissa edellä mainituissa keinoissa on kuitenkin se puute, että ne vain hidastavat kuormitusta, eivät lopeta sitä ja käännä suuntaa.

Nykyviljely on hävittänyt puolet Suomen peltojen humuksesta ja samalla puolet ravinteiden- ja vedenpidätyskyvystä. Peltojen nykyinen humuspitoisuus, kolme prosenttia, on saatava nousemaan takaisin kuuteen. Se edellyttää paluuta juurille: monipuoliset nurmea sisältävät viljelykierrot on otettava takaisin käyttöön.

Orgaaniset kiertolannoitteet ovat tässä suunnan muuttamisessa tehokas ja suorastaan välttämätön apu. Nopeimman ja tehokkaimman tien tarjoaa luomuviljely.

Seppo Lohtaja

luomukonkari

Uusikaupunki