Leif Erikson ehti roimasti ennen Columbusta

Kirjoituksen "Rasismin perintöä yritetään nyt riisua jalustaltaan" (TS 27.6.) kuvatekstissä lukee, että "1400-luvulla ensimmäisenä eurooppalaisena Amerikkaan saapuneen Christopher Columbuksen patsas Bostonissa menetti päänsä...". Myytti Columbuksesta ensimmäisenä Amerikkaan saapuneena eurooppalaisena näyttää elävän sitkeästi, vaikka parempaakin tietoa on saatavilla.

Tutkijat näyttävät olevan yhtä mieltä siitä, että ensimmäinen nimeltä tunnettu eurooppalainen, joka astui Pohjois-Amerikan mantereelle, oli islantilais-norjalainen tutkimusmatkailija Leif Erikson. Leifin isä Erik Punainen puolestaan oli perustanut Grönlantiin ensimmäisen norjalaisen siirtokunnan.

Sattumoisin juuri Bostoniin pystytettiin vuonna 1887 maailman ensimmäinen julkinen patsas Leif Eriksonin kunniaksi. Patsaassa lukee riimukirjoituksen lisäksi englanniksi: "Leif the Discoverer, Son of Erik, who sailed from Iceland and landed on this continent, AD 1000."

On sinänsä hiukan hassua, että ihmisten asuttaman mantereen voi "löytää".

Kari Suomi

professori emeritus