Ammatillinen koulutus antaa potkua

LUKIJAN KOLUMNI

Lukion sisäänpääsykeskiarvojen nousu on herättänyt keskustelua Suomessa monella alueella. Viimeksi Turussa valtuutetut Rantala ja Lumme (TS 25.6.) esittivät uuden lukion perustamista, koska lukion keskiarvoraja on noussut jo liki arvosanaa 8. Raja on noussut liki numerolla 20 vuodessa.

Näkökulmaa on syytä laajentaa horisontaalisesti. Turussa lukioon ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuneiden osuudet ovat lähes tasan. Maassamme on myös alueita, kuten Espoo, jossa lukioon hakeutujia on samassa vertailussa nelinkertainen määrä.

Mihin tulevaisuuden skenaarioon johtaa se, jos Turun lukemien annetaan hallitsemattomasti muuttua Espoon kaltaisiksi?

Ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneista on tasainen kysyntä, tulevaisuudessa joillain aloilla jopa korostuneesti. Kysynnän myötä näissä ammateissa ansiotaso kohoaa kilpailukykyiseksi suomalaisten palkansaajien mediaanituloon verrattuna.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomalaisten ikärakenne on sellainen, että nyt jo tietyillä alueilla kaikkiin ammatteihin ei riitä tekijöitä. Näin todetaan jo Helsingin seudulla (HS, Lukijan mielipide 26.6.). Mikäli ammattilaisia ei tuoteta tasaisesti työelämän tarpeisiin, saattaa osaajia todella joutua odottamaan töihin.

Nykyaikainen vaihtoehto ammatillisessa koulutuksessa on kaksoistutkinnon suorittaminen. Silloin suoritetaan samaan aikaan ammatillinen perustutkinto näyttöineen ja ylioppilastutkinto neljässä, ja vuodesta 2022 alkaen viidessä, oppiaineessa.

Tänä päivänä ammattikouluopinnot saadaan henkilökohtaisten opintopolkujen avulla juuri niin haastaviksi kuin opiskelija vain haluaa ja kykenee. Kaksoistutkintoa valinnaisuuksineen kehitetään juuri nyt Turussa erityisen tarmokkaasti.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa ilman kaksoistutkintovaihtoehdon valitsemistakin jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Ammattikorkeakouluihin on vuosi vuodelta enemmän hakijoita, joiden tausta on ammatillisessa koulutuksessa.

Silloin lukiolaiset osallistuvat todistusvalintaan ylioppilastodistuksensa arvosanoilla ja ammattikoulun käynyt vastaavasti päättötodistuksensa tutkinnon osien arvosanoilla ilman, että kummallakaan on erityistä etulyöntiasemaa.

Toisen asteen opiskelupaikkojen kokonaismäärän tulee olla tasapainossa ikäluokkien koon kanssa. Toivoisin tasapainoisen ratkaisun löytämistä ja sitä, että kaikille löytyy oma opiskelupaikka sen olematta pakonomaisesti jokin tietty vaihtoehto.

Kansantaloudellisesti koulutuspolkujen pituuksien tulee myös olla aktiivisen keskustelun kohteena. Nuorten tulee voida valita sellainen vaihtoehto, jossa itsenäistyminen on mahdollista sillä aikataululla, kuin se itse kullekin sopii. Suunnitelmiaan voi aina matkan varrella muuttaa.

Kirjoittaja on sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Turun ammatti-instituutissa, TAI:ssa. Kaksoistutkinnon kehittäminen kuuluu hänen vastuualueisiinsa.