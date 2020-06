Ihana, aurinkoinen Naantali – meidän omamme ainakin vielä hetken

Kaikki tietävät, että Naantalissa paistaa lähes aina aurinko – tai niin meidän ainakin annetaan ymmärtää.

Naantaliin turisteja houkuttelevat eritoten kaunis vanha kaupunki, Naantalin kylpylä, Muumimaailma, kaksi golfkenttää, saariston rengastie ynnä muut.

Mutta, mutta….vaikka kaikki näyttäisi olevan päällisin puolin hyvin, niin omat ovat ongelmat täälläkin. Osa koskee varmasti laajemmalti kaupunkia, mutta osa taasen kaupunginosia, joista edes kaikki naantalilaiset eivät tiedä tuon taivaallista.

Kirjoittelen täältä Taimon alueelta, jossa meillä on oma ihana idylli. Saamme nauttia mahtavasta uimarannasta, mattojenpesupaikasta, ja joillekin elintärkeä henkireikä on vuosien ajan ollut puutarhapalstaviljely. Mattoja on pesty tänä kesänä oikein urakalla, uimaranta on täynnä iloisia lapsia ja aikuisia, puutarhalla on ollut ihana kuhina.

Jo alkukeväällä puutarhapalstoille tullaan kääntämään maata, hiljalleen istuttamaan siemeniä, taimia sekä perunoita. Nyt sieltä odotellaan vuosittaista satoa, jota on ihana pupeltaa pitkin talvea.

Vaan mitä tekee meidän kaupunkimme?

Mattojenpesupaikalle aiotaan rakentaa kerrostaloja ja puutarhapalstat saavat väistyä rakentamisen tieltä. Pieni alue, joka oli aiottu palloilukentäksi – ja joka onkin vielä aika rämeikkö hoitamattomuuttaan – aiotaan myös rakentaa täyteen.

Adresseista ei ole ollut apua, vaan ”junttaus” tuntuu etenevän vastalauseistamme huolimatta.

Kuitenkin olemme kuulemma kaupunki, jossa kuunnellaan asukkaiden mielipiteitä. Itse en pese mattojani matonpesupaikalla, viljele maata tai edes ui meressä, ja silti nämä rakennusasiat huolestuttavat.

Lieneekö Naantalin kaupungin pussi niin tyhjä, että miehen sananmitta on ainoastaan 20 vuotta ja nykyasukkailla ei ole mitään väliä – kunhan kustannustehokkaasti mennään eteenpäin pörriäisistä ja muista pölyttäjistä välittämättä?

Näyttää todellakin olevan ensiarvoisen tärkeää, kenelle äänemme paikallisvaaleissa annamme.

Jos äänestämme väärin, viedään meiltä ilmeisesti lopulta viimeisetkin viheralueet – mutta jäähän sentään aurinko.

Anita Luhtavaara

asukas Naantalista