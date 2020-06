Yhtenäinen EU on Suomen etu – siksi elvytys on tarpeen

Euroopan komission esittelemä 750 miljardin euron elvytyspaketti on saanut Suomessa varovaisen vastaanoton. Maan hallitus on korostanut, että sellaisenaan pakettia ei voi hyväksyä.

Kotimaassa keskustelu on toistaiseksi keskittynyt lähinnä siihen, miten rahaa kerätään ja kuinka paljon. Komission ehdottama 750 miljardia euroa perustuu ennusteisiin EU-maiden talouskehityksestä ja elvytyksen tarpeesta. Suomen hallitus on halunnut vetää summaa alemmaksi, mutta ei ole kertonut, kuinka paljon.

Jopa paketin kokoa ja rakennetta tärkeämpää on kuitenkin se, miten raha käytetään. Suomi ottaa tänä vuonna lähes 19 miljardia euroa lisää velkaa, jota kutsutaan niin ikään elvytykseksi. Mutta onko se aidosti elvytystä?

Jotta nyt otettavalla velalla voitaisiin luoda edellytykset tulevaisuuden kasvulle, on investoinnit tehtävä oikein. Varoja on ohjattava tukemaan talouden siirtymää kohti digitaalista ja hiilineutraalia tulevaisuutta, uusiin innovaatioihin, tutkimukseen ja merkittäviin infrastruktuuri-investointeihin, kuten nopeisiin raideyhteyksiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vaikka hallituksen esityksistä löytyy näitäkin kohteita, löytyy sieltä myös paljon muuta, eli juoksevien menojen rahoittamista ja uutta syömävelkaa. Siihen Suomella ei olisi varaa.

Kotimaisen elvytyksen lisäksi tarvitsemme yhteiseurooppalaista elvytystä. Suomen suurimpiin kauppakumppaneihin kuuluva Saksa on hoitanut talouttaan normaalioloissa vastuullisesti, joten sillä on nyt varaa elvyttää. Niin Saksa myös tekee, yhteensä 1200 miljardilla eurolla. Se on iso asia myös Suomelle.

Kaikki EU-maat eivät kuitenkaan pysty samaan. Monella maalla pääosin 1900-luvun lopulla kerätty velkataakka on liian suuri, jotta uutta velkaa voitaisiin enää juuri ottaa. Monella Etelä-Euroopan maalla velkatasot lähentelevät akuutin pandemiakriisin seurauksena jo samoja lukuja kuin Kreikalla finanssi- ja eurokriisin aikaan.

Silloin ei enää puhuta uusista investoinneista, vaan selviämisestä. Markkinoiden luottamus valtion velanhoitokykyyn on koetuksella.

Erikokoisten elvytyspakettien myötä riskinä on niin sanottu kahdentahtinen elpyminen. Jos Etelä-Eurooppa ajautuu pitkään lamaan tai matalan kasvun aikaan, säteilee se koko euroalueelle, myös Suomeen. Vaikka onnistuisimme elvyttämään kotimaista kysyntäämme, pienenä avotaloutena olemme riippuvaisia viennistä, eli maailmankaupan ja erityisesti EU:n sisämarkkinoiden kasvusta.

Jopa paketin kokoa ja rakennetta tärkeämpää on se, miten raha käytetään.

Investointien vauhdittumisella on taloudellemme iso merkitys, koska lähes 60 prosenttia Suomen viennistä suuntautuu Euroopan sisämarkkinoille, ja koska investointihyödykkeet muodostavat tästä leijonanosan.

Menestyvällä Euroopalla on Suomen kannalta myös taloutta laajempia vaikutuksia. EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä asema osana vahvaa unionia ovat Suomen kansainvälisen aseman kulmakiviä. Niiden murentumisella olisi vakavia vaikutuksia Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen asemaan yhä epävakaammassa maailmassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Euroopan parlamentissa eurooppalaisella elvytyksellä on vahva tuki. Sen keskeisten elementtien puolesta ovat jo äänestäneet liki kaikki suomalaiset europarlamentaarikot, vaikka mielipidepalstoilla ajoin toisin väittävätkin. Tämä jakauma on hyvä, koska yhteisen kannan löytyminen on Suomen etu.

Next Generation EU -nimeä kantavassa paketissa on kuitenkin lukuisia yksityiskohtia, jotka vaativat jatkoneuvotteluja. On hyvä, että komissio haluaa suunnata investoinnit hiilineutraaliuden ja digitaalisen talouden edistämiseen, ja vieläpä paljon vahvemmin, kuin mihin oma hallituksemme on sitoutunut. Tämä tukee Euroopan kestävää kasvua ja kilpailukykyä.

Kesän aikana vääntöä käydään siitä, millä ehdoilla EU-rahoitusta voi saada ja mikä on suorien tukien ja lainojen suhde. Ratkaistavana on myös joukko juridisia ongelmakohtia, kuten se, miten ja millä ehdoilla yhteistä lainarahaa voidaan ottaa.

Suunnitelmassa komissio valtuutettaisiin ottamaan lainaa EU-budjettia vastaan. Tuo summa maksettaisiin takaisin vuoteen 2058 mennessä, mutta sillä rahoitettaisiin EU:n yhteistä elvytystä tulevien vuosien aikana.

Oma parlamenttiryhmäni EPP pitää ehdottoman tärkeänä, että samassa yhteydessä päätetään myös siitä, miten tuo takaisinmaksu tapahtuu.

Henna Virkkunen

Europarlamentaarikko (kok)