Kesä kuumentaa niin kumit kuin mietteet

LUKIJAN KOLUMNI

Hellekeli, mutta ei kesätansseja. Mikään ei ole niin kuin ennen. Varsinkin mittumaarin tienoilla olisi ollut mukava panna jalalla koreasti ja kokeilla, miten helposti tämmöisen kotipossun paita oikein kastuu. Mutta toisaalta: kun on muutenkin niin hiki.

Viime viikkoina on tullut käveltyä kylän raitilla tavallista useammin – ehkä noin 5000 gramman edestä. Kävelylenkillä tulee usein vastaan ihmisiä, joilla on päässään kuulokkeet. Joku kertoi, että on hankkinut sellaiset, tehokkaat ja edistykselliset vastamelua vaimentavat.

Hmm. Oman tinnitukseni voimakkuus vaihtelee, mutta en nyt sentään usko, että ääni ulos korvasta tulee. Mutta voi olla, että moni kuulee nykyään ääniä pään sisältä ja ikään kuin varmuuden vuoksi hankkii tarvikkeet.

Vastaan on tullut myös melko huolettomia kuminkäyttäjiä. Yritetään mennä kävelysauvoilla hiekkapintaista kävelytietä, kumit päällä. Ei tule mitään – ei ole pitoa, ei tukea eikä tehoa. Kumit pois piikkien päältä hiekkapinnalla – ja sauvaa tantereeseen niin, että allit heiluu. Ei se voi olla niin vaikeaa!

Onneksi kesäksi saatiin sentään ravintolat auki. Kun pahimpaan korona-aikaan tuntui, että ruokalasku kasvaa kotiruokaa jatkuvasti tekemällä, niin nyt voi taas laskea, kuinka paljon kotona kokkailulla voi säästää.

Uutisissa on sanottu, että polkupyörät viedään käsistä, kun pyöräilyn suosio on kasvanut. No, ainahan polkupyörät on viety, kun vähänkin selkänsä kääntää eikä ole huomannut kiinnittää fillariaan johonkin tolppaan. Maalla tolppaan kiinnittely on sekin tehty vaikeaksi, kun Caruna on kerännyt kaikki tolpat pois.

Kamalan koronakurimuksen aikaan moni suomalainen teollisuudenalan yritys on joutunut ahdinkoon ja turhuuden markkinat ovat olleet tyystin seis. Konkursseiltakaan ei vältytä. Hallituksen tiedonannoista on ollut suurinta suoraa hyötyä tamperelaiselle vaatemerkille Uhanalle sekä Marimekolle. Nyt jälkimmäinen on tosin menettänyt yhden ykkösmannekiineistaan, kun valtiovarainministeri vaihtui.

Saammekohan nähdä syksyllä uusia, miehille suunnattuja pukumallistoja?

Vanhan sanonnan mukaan lämmintä talvea seuraa kylmä kesä. Mutta milloin se kylmä kesä sitten alkaa? Tässä olisi joutilasta aikaa, kun turisteja ei vielä ole liikkeellä.

Olkaamme onnellisia me, jotka olemme välttyneet tähän saakka vakavammilta kulkutaudeilta. Kaikki on hyvin.

On kesä!

Kirjoittaja on matkailua, valokuvausta ja pakinointia harrastava naantalilainen yrittäjä.