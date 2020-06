Mauno Koiviston nimi korkealle – miksei nimettäisi lukiota hänen mukaansa?

Mauno Koivisto on paitsi syntynyt, myös suorittanut oppivelvollisuutensa korkealla Turussa, Kerttulin(mäen) kansakoulussa: ensin kuusi vuotta varsinaista koulua, ja vielä sen jälkeen vuoden kestänyt jatkoluokka iltaisin.

Tuo jakso on pisin, minkä hän on missään tehtävässään toiminut. Muu opiskelu ja toimien hoito on koostunut lyhyemmistä palasista, presidentin virkakaudetkin huomioituina.

Entinen Kerttulin kansakoulu on koulu-uudistusten myötä viime vuosina muokattu Kerttulin urheilulukioksi. Läpi elämänsä opiskellut ja urheillut presidentti saanee arvoisensa muistomerkin, jos tämän koulun uudeksi nimeksi annetaan kunniakas “Mauno Koiviston urheilulukio”. Siinä olisi arvokas tapa Turun kasvatin ja suuren pojan nimen säilyttämiseen.

Tiedämme Koiviston syntyneen ja varttuneen Kerttulin koulupiirissä, Suomen ensimmäisen kaupunkipuiston eli Kupittaan puiston tuntumassa. Tämä on puisto, joka yhä vahvemmin on muotoutumassa laajaksi urheilupyhätöksi monine kenttineen, urheiluhalleineen, ratoineen ja uimaloineen, ja jota nykyisen Kerttulin urheilulukion oppilaatkin käyttävät päivittäin.

Tästä seuraa, että ehdottamani nimi saa vakuuttavan lisäperusteen.

Ei rakenneta pönäköitä patsaita, vaan luodaan elävää todellisuutta. Siispä: Mauno Koiviston urheilulukio!

Lippo Kaarnisto

kestojoutilas

Turun kaupungista