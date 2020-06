Translaki on uudistettava ripeästi

Transihmisten asema Suomessa on ollut vaikea jo pitkään. Hyvinvointivaltio ei ole onnistunut pitämään huolta kaikkien ihmisten tasa-arvoisista oikeuksista, sillä Suomi on saanut transihmisten oikeuksien loukkaamisesta useita huomautuksia.

Viimeisin kolaus transihmisten oikeuksiin tuli, kun terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko julkaisi uudet suositukset transihmisten terveydenhuoltoon. Uudet suositukset uhkaavat entisestään heikentää trans- ja muunsukupuolisten oikeuksia sukupuolenkorjausprosessiin. Ne vaikeuttavat pääsyä palveluihin, pitkittävät korjausprosessiin tarvittavan diagnoosin myöntämistä ja ovat lisäksi ristiriidassa kansainvälisten järjestöjen, kuten WHO:n, suositusten kanssa.

Transihmisten oikeuksien heikentämistä ei voi hyväksyä. Yhteiskunnan tulee luottaa sukupuolen korjausprosessia läpikäyviin ihmisiin ja tarjota heidän tarvitsemaansa tukea ja hoitoa. Vastaavasti transihmisten on voitava luottaa siihen, että heidän kohtaamansa terveydenhuollon ammattilaiset ovat perehtyneitä sukupuolenkorjausta koskeviin prosesseihin ja sitoutuneita syrjimättömyyteen. Asenteellisuus ei ole tätä päivää.

Suomi on ainoa lisääntymiskyvyttömyyttä näiltä ihmisiltä vaativa pohjoismaa – tämä häpeäpilkku on nyt poistettava.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lainsäädäntö on viipymättä uudistettava ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Suomi on ainoa lisääntymiskyvyttömyyttä vaativa pohjoismaa – tämä häpeäpilkku on nyt poistettava. Oman ilmoituksen on oltava riittävä peruste juridisen sukupuolen korjaamiseksi rekistereihin. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään on tuettava yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti.

Vihreiden tavoitteena on lisäksi sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten juridisen aseman parantaminen – itsemääräämisoikeus kuuluu myös alaikäisille.

Translaki on uudistettava mahdollisimman ripeästi. Transihmisten kokema syrjintä on vakava ihmisoikeusloukkaus, jolta ei voi sulkea silmiä.

Saara Hyrkkö

kansanedustaja (vihr)

Espoo

Mirka Soinikoski

kansanedustaja (vihr)

erikoislääkäri

Hämeenlinna