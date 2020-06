Itsenäisyydenaukio ja virastotalo ovat arkkitehtoninen kokonaisuus

Turun Sanomissa on paljon kirjoitettu, puolesta ja vastaan, uuden konserttitalon sijoittamisesta Itsenäisyydenaukiolle. Haluaisin tuoda esiin erään näkökohdan, jota en ole huomannut vielä mainitun.

Nimittäin virastotalo, aukio, kadut ja joki muodostavat mielestäni ilmiselvän arkkitehtonisen kokonaisuuden. Voisiko muuten ollakaan?

Kun tutkailee kohteita paikan päällä tai vaikkapa pelkästään kuvia, esimerkiksi Turun Sanomissa 16.6.2020 sivulla 20 julkaistua, ei voi tulla muuhun tulokseen.

Rakennus ja maisema laskevat porrasmaisesti jokea kohti. Virastotalossa itsessään on useita alenemia. Sitten on Itsenäisyydenaukio-katu, jonka jälkeen puisto laskee loivasti Itäiselle Rantakadulle. Tämän jälkeen laskeudutaan pyörä- ja kävelytielle. Kaikkein alimpana on sitten Aurajoki. Jos puistoon pykätään massiivinen konserttitalo, niin silloinhan edellä mainittu kaunis ja rauhoittava kokonaisuus on auttamattomasti mennyttä.

Ja kun puhutaan itsenäisyyttä symboloivasta puistosta, saanen tuoda vielä pienen henkilökohtaisen näkökulman tähän. Virastotalon yläkerroksen erään huoneen aukionpuoleisella seinällä on arvokkaasti esillä Pro Patria -taulu. Siinä on kuuden sankarivainajan nimi. Yksi niistä on isäni.

Mielelläni soisin, että Pro Patria -taulu sekä Itsenäisyydenaukio ja siinä olevat – ja siihen mahdollisesti siirrettävät – itsenäisyyteen liittyvät symbolit saisivat jatkaa rikkumatonta yhteiselämää ilmentämällä tiettyä vaihetta maamme historiassa.

Erkki Marttinen