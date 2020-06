Väkivaltaviihde on vallannut jo liikaa alaa

Kun tarkastelee television ohjelmatarjontaa, yllättyy siitä, kuinka paljon siellä on väkivaltaa. Kun esimerkiksi murhat ymmärretään rikosten luokittelussa vakavimpaan luokkaan, niin näistä on siellä hyvin edustava kattaus. On Midsomerin murhat, Tavallinen murhaaja, Murhaaja lähipiirissä, Julmimmat sarjamurhaajat ja niin edelleen.

Murhia siellä, murhia täällä! Keitä tällaiset ohjelmat palvelevat? Eikö media päivittäin tiedota näistä rikoksista murheellisen usein, jopa päivittäin.

Jos ajatellaan lapsia, niin eivät he omia älykännyköitään ”raplatessa” välty näiltä ohjelmilta, elleivät vanhemmat ole laittaneet tiettyjä estoja. Kännykkähän on nykyisin, voi sanoa, melkein joka lapsella, kiinni liimautuneena kuin nenä päässä.

En usko, etteikö väkivallan katselu turruta ymmärrystä siitä, että hengen riistäminen toiselta ihmiseltä on mitä hirvein ja käsittämättömin rikos. Tällaiset ohjelmat eivät totisesti ole viihdettä!

Paitsi väkivalta, myös seksi eri ilmenemismuodoissaan on ohjelmatarjonnassa vallannut paikkansa yhä näkyvämmin. On turha luulla, etteivät lapsemme ja nuoremme välttyisi näiltä.

Jopa pornokin saa jo jalansijaa ohjelmistossa. Tuntuu, että raja-aidat kaatuvat rymisten. Saako mikään enää punastumaan häpeästä? En usko, että olen ”ainoa muukalainen Jerusalemissa”, joka suree tätä kehitystä.

Tulesta sanotaan, että se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Televisiossa on paljon hyviä ohjelmia, mutta kritiikkiä tarvitaan sen suhteen, mitä katselee, ja varsinkin, minkälaista viestiä nouseva polvemme sieltä imee itseensä. Sillä on kauaskantoiset seuraukset!

Tuula Okkola