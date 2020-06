Terveydenhoidosta

Kiitän ja lausun mitä parhaimmat onnitteluni Turun terveystoimea, keskussairaalaa sekä mielenterveyskeskusta kohtaan. Kiitän sosiaali- ja terveystoimea saamastani avusta.

Samalla kuitenkin on syytä antaa vakavat nuhteet siitä, että sairaalapaikkoja on vähennetty tuntuvasti ja ajanvaraukset ovat kestäneet hyvin pitkään, minkä vuoksi eräiden tuntemieni henkilöiden terveydentila on vakavasti heikentynyt.

Kannatan lääkäreiden, sairaanhoitajien ynnä muiden työntekijöiden palkkojen nostoa, korottaen tuntuvasti enemmän kuin liitot ovat saaneet aikaan.

Joka aamu herätessäni kiitän Taivaan Isää siitä, että Hän on antanut minulle uuden päivän aloittaa alusta, ja että en ole nähnyt kurjuutta, puutetta, nälkää enkä vilua ja nurja mieli on poissa.

On syytä sen vuoksi antaa tunnustus maamme hallitukselle, eduskunnalle ja Turun kaupungin valtuustolle, hallitukselle, lautakunnille ja valiokunnille panoksestaan hyvinvointivaltiomalliin.

Päätän tämän kirjoitukseni toivottaen lehden lukijoille Jumalan siunausta ja pitkää ikää.

Aki Elmer Seppänen

Turku