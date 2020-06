Aikaperspektiiviä satamaratkaisuihin – miksei harkittaisi Pansiota?

Sataman suunnitteilla olevan yhteisterminaalin kustannusarvio alkaa lähetä jo 300 miljoonaa euroa. Tuoreimpien uutisten mukaan tämä on antanut aihetta tutkia myös nykyisten satamaterminaalien jatkojalostamista ja Pansion vaihtoehtoa.

Yksi vakavasti pohdittava vaihtoehto on riittävän aikaperspektiivin ottaminen ohjenuoraksi.

Tarkoitan tällä sitä, että ensin toimintaa kehitetään nykyisellä satama-alueella 10–15 vuotta tekemällä nykyisiin terminaaleihin vain aivan välttämättömät investoinnit. Tänä aikana Pansiossa täytetään ruoppausmassoilla entinen telakka-alue asemakaavan mukaiseen laajuuteen.

Pansioon keskitettävällä matkustajasatamalla olisi monia mittavia etuja nykyiseen alueeseen verrattuna. Näistä ympäristövaikutukset ovat kaikkein keskeisimmät.

Pansion nykyinen luonnonväylä ei vaadi ruoppauksia, koska se on syvyyden ja leveyden puolesta matkustaja-aluksille riittävä. Liikenne Pansioon ja sieltä ulos pääteille on nykyiseen, pussin perällä olevaan matkustajasatamaan verrattuna, paljon joustavampaa.

Autoliikenteen ja laivojen melu- ja muut haitat ovat asutukselle huomattavasti paremmin hallittavissa. Haitat Ruissaloon, eli rantojen syöpyminen, melu ja päästöt, vähenevät merkittävästi.

Ratkaisu antaa uudet mahdollisuudet kehittää Aurajoen suualueen ympäristöä. Vapautuvan maa-alueen myynnillä voidaan osin hoitaa tulevan sataman rakentamisen rahoitusta. Matkustajille ja siten myös laivayhtiöille ei Turun Linnan läheisyydellä voi olla erityistä arvoa, sillä laivojen ollessa satamassa lähistön palvelut eivät juurikaan ole käytössä.

Uuden matkustajasataman rakentaminen voidaan toteuttaa häiritsemättä nykyistä liikennettä. Turussa ei pitäisi toistaa Helsingin virhettä, jossa matkustajasatamat jätettiin liikenne-, melu- ja päästöhaittoineen keskelle asutusta. Vasta myöhemmin eräät tahot totesivat, että matkustajasatamien liikenne olisi ollut viisaampaa keskittää Sompasaareen.

Harva ehkä tietää, kuinka suuri merkitys ruoppaustoiminnalla on Turun satamalle ja kaupungille. Aurajoki tuo jatkuvasti lietettä, jota on ajoittain poistettava laivaväylältä ja kaupunkialueen Aurajoesta. Airistolle läjittäminen ei ole enää tätä päivää, ja siitä on päätetty luopua. Maalle läjittäminen ja lietteen stabilointi on ainakin kymmenen kertaa kalliimpaa meriläjitykseen verrattuna.

Pansion rantatäyttö on jonkin verran meriläjitystä kalliimpaa, mutta ei läheskään niin arvokasta kuin ruoppausmassojen stabilointi maalle. Pansion täytön jälkeen matkustajasataman toiminnan jatkaminen nykyisellä alueella aiheuttaa kahdesta kolmeen miljoonan euron keskimääräiset vuosittaiset ruoppauskustannukset satamalle.

Pansion matkustajasatama vähentäisi huomattavasti Aurajokisuun ruoppaustarvetta, koska matkustaja-alusten potkurivirtojen syöpymät jäävät pois. Lisäksi nykyisen laivaväylän kulkusyvyyttä voidaan madaltaa ainakin metrillä.

Rakennuskustannuksiltaan Pansion ratkaisu tuskin on suunniteltua, nykyalueen yhteisterminaalia edullisempi, ja nopealla aikataululla sitä ei voida toteuttaa. Käyttökustannuksissa ja ympäristövaikutuksissa sen sijaan vaaka kallistuu Pansion eduksi. Selvittämisen arvoinen tämä vaihtoehto todellakin on.

Matti J. Niemi

eläköitynyt Turun sataman tekninen johtaja