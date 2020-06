Tulevaisuus nojaa vahvaan osaamiseen – siksi oppivelvollisuuden uudistus

Hallitus haluaa nostaa suomalaisten osaamistasoa ja varmistaa, että jokaisella nuorella on jatkossa toisen asteen tutkinto. Peruskoulupohjalta ei enää elämässä ja työmarkkinoilla pärjää, vaan minimivaatimus on käytännössä tutkinto toisen asteen koulutuksesta.

Peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheeseen sekä toisen asteen tutkinnon suorittamiseen on jo pitkään kohdennettu erilaisia kehittämistoimia, jotta siirtymää perusopetuksesta toiselle asteelle saadaan sujuvoitettua ja kiinnittymistä toiselle asteelle vahvistettua.

Lukuisista toimenpiteistä huolimatta tavoitteessa ei ole onnistuttu, sillä yhä noin 15 prosenttia ikäluokasta jää ilman toisen asteen tutkintoa. Luku on pysynyt koko 2000-luvun likimain samalla tasolla.

Kaikista koulutuksen ulkopuolella olevista alle 18-vuotiaista kolmanneksella peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo on vähintään seitsemän. Talouspolitiikan arviointineuvosto onkin todennut, että putoamisvaarassa olevien nuorten joukko on moninainen, ja heidän löytämisensä ja tunnistamisensa etukäteen on erittäin haastavaa.

Oppivelvollisuuden laajentaminen18 ikävuoteen on erinomaisesti kohdentuva toimenpide, koska se kattaa koko joukon, johon pyritään vaikuttamaan. Se on saanut kritiikkiä siitä, että rahaa käytettäisiin vain oppikirjoihin tai koulumatkoihin.

Väite ei pidä paikkaansa, sillä kunnille ja koulutuksen järjestäjille osoitetaan liki 15 miljoonaa euroa pysyvää rahoitusta putoamisvaarassa olevien ohjaukseen sekä nivelvaiheen vahvistamiseen. Osana oppivelvollisuusuudistusta toteutetaan opinto-ohjauksen kehittämisohjelma, jossa vahvistetaan opinto-ohjauksen ja tuen jatkumoa perusopetuksesta toiselle asteelle.

Samaan aikaan uudistuksen tueksi toteutetaan kattavat laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmat niin varhaiskasvatukseen, perusopetukseen kuin ammatilliseen koulutukseenkin. Ohjelmilla edistetään oppimista, tasa-arvoa sekä hyvinvointia.

Tavoitteena on kaventaa ja ennaltaehkäistä oppimiseroja sekä vahvistaa oppimisen tukea, jotta oppivelvollisten edellytykset suorittaa myös toisen asteen tutkinto vahvistuvat.

Yhteensä näissä ohjelmissa vahvistetaan oppimista, ohjausta ja tukea yli 570 miljoonalla eurolla. Hallitus on jo tähän mennessä osoittanut ammatilliseen koulutukseen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen 100 miljoonaa euroa lisärahaa, mikä vastaa 1700–2000 opettajaa. Satsaus on erittäin merkittävä, sillä se vastaa noin 10 prosenttia nykyisestä ammatillisen koulutuksen opettajien määrästä.

Jo ennen koronaa Suomessa oli vahvasti jaettu käsitys siitä, että menestyksekäs tulevaisuus perustuu korkealle osaamiselle.

Tarve vahvistaa osaamista ei ole kadonnut minnekään, vaan päinvastoin, satsauksia tarvitaan nyt entistäkin enemmän. Professori Vesa Vihriälän selvitysryhmä esitti (8.5.), että oppivelvollisuuden laajentaminen on yksi askelmerkeistä tiellä ulos koronakriisistä.

Li Andersson

Opetusministeri (vas)