Sydämensivistyneitä ihmisiä

Muistin oikein. Vuonna 2011 Tapani Maskula lopetti Turun Sanomissa arvionsa Aki Kaurismäen Le Havre -elokuvasta näin: "Le Havre on kansainvälinen täysosuma, joka palauttaa uskon yksinkertaisten asioiden kauneuteen ja ihmisten luontaiseen sydämensivistykseen.".

Tarkistin tekstin kirjastosta lainaamastani Maskulan kirjoittamasta teoksesta "Intohimosta elokuvaan."

Äitini nukkumisesta ikiuneen tulee tätä kirjoittaessani kuluneeksi tasamäärä vuosia. Kun hän halusi kiittää tai kehua jotakuta hyväksi ihmiseksi, hänellä oli tapana käyttää sanaa sydämensivistynyt. Olen saanut tuon tavan sosiaalisena perintönä äidiltäni. Varmaan ensimmäisen kerran kirjoitin ja lausuin sen, kun kuvasin äitiäni hänen muistotilaisuudessaan.

Muistan myös tilanteen työpaikallani Kiljavan opistolla. Olin kutsunut "maailmanihmisen", helmikuussa 2020 kuolleen kanslianeuvos Risto Laakkosen, puhumaan kurssilaisille maahanmuuttajista ja työvoimapolitiikasta. Tuo mies oli opettanut minut rakastamaan ruotsalaista runoilijaa ja uneksijaa, 32-vuotiaana kuollutta Taalainmaan suomalaismetsien ja miilunpolttajien elämän kuvaajaa Dan Anderssonia.

Risto Laakkosella oli tapana aloittaa luentonsa kysymällä kurssilaisilta, kuka oli ensimmäinen suomalainen. Vastaukset ja arvaukset vaihtelivat. Hänen luentonsa antoivat viitteitä hänen hakemastaan vastauksesta.

Ja kun hän oli lopettamassa luentonsa, hän sanoi, että oikea vastaus on maahanmuuttaja.

Minä sen sijaan sanoin Ristolle, että sinä olet sydämensivistynein mies, jonka tunnen. "Kiitos Leo", hän vastasi, "voinko saada tuon kirjallisena?"

Jos joihinkin ihmisiin sopii tuo Tapani Maskulan kuvaus uskosta yksinkertaisten asioitten kauneuteen ja sydämensivistykseen, niin Aki Kaurismäen lisäksi Dan Anderssoniin, Risto Laakkoseen ja äitiini.

Koska nyt on mainittu kolme sydämensivistynyttä miestä ja vain yksi nainen, on lisättävä kaksi naista. Katri Valan runo "Pajupillin loppu" antaa minun sydämessäni tulenkantajalle tuon epiteetin: "Olen virran partaalla paju/ jonka lävitse tuulet puhaltavat/ josta maailman kapinallinen henki/ taittaa yksinkertaisen pillin/ soittaaksensa sävelmän,/ jossa on myrskyä, tuskaa, rakkautta/ ja hiukan aamunsarastusta./"

Lopuksi mainitsen sydämensivistyksen kantajaksi entisessä kotikaupungissanikin, Hyvinkäällä, asuneen Helene Schjerfbeckin. Hänen muistomerkissään "Ovi" lainataan hänen itse kirjoittamaansa tekstiä: "Luulen että vain paluu yksinkertaisuuteen ja rauhaan, vaatimattomuuteen voi pelastaa maailman".

Kirjoittaja opettelee monenlaista sivistystä.