Korona auttoi löytämään sekasorrosta yhteisöllisyyden

Paavo Kajander kirjoitti otsikolla ”Uusi maailmanjärjestys kysyy kuvittelun kykyä” (TS 17.6.) aiheesta mielenkiintoisesti. Puhutaanpa sitten pandemiasta tai talouskasvusta, olemme tulleet ihmiskuntana sellaiseen vaiheeseen, josta ei ole paluuta. Mikä on uusi normaali?

Oli uhka todellinen tai ei, löysimme sekasorrosta yhteisöllisyyden, joka oli ollut hukassa pitkään. Suomi on globalisoitunut muun maailman mukana nopeasti, vaikka pärjäämme ihan hyvin ilman kiinalaisia kännykänkuoria ja muuta kertakäyttökulttuuria. Saimme takaisin yhteyden luontoon, omaan ympäristöön ja ennen kaikkea toisiimme. Löysimme lähituottajat, autoimme kaveria, lähetimme kukkia vanhuksillemme, joita emme voineet tavata. Teimme kaikkea sitä, mitä olisimme voineet tehdä muutenkin; pandemia vain pakotti meidät siihen. Puhutaan meistä eikä heistä. Suomalaisista löytyy yllättävän paljon herkkyyttä varsinkin kriisitilanteessa, vaikka miellämme itsemme juroksi kansaksi.

Moni perhe on myös joutunut kohtaamaan lykkääntyneet asiat kriisin keskellä. Syrjään pusketut ongelmat parisuhteissa ovat joutuneet päivänvaloon ja käsittelemättömät murheet ovat johtaneet eroon tällaisessa tilanteessa. Erossakin on kuitenkin aina toivon kipinä. Myrskyn jälkeen on taas poutasää, ja kaikella on tarkoitus. Joskus tarvitaan pandemia näyttämään meille, mikä elämässä on oikeasti tärkeää.

Pia Santala