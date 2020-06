Kiina on kumppani ja kilpailija, mutta ihmisoikeuksissa arveluttavan omalakinen

Kiina ja EU kohtasivat eilen maanantaina ensimmäistä kertaa uuden komission aikana, tavoitteena arvioida keskinäistä suhdetta sähköisesti järjestettävässä huippukokouksessa.

Vuosia Euroopan unioni kipuili Kiinan kanssa eikä tiennyt, onko Kiina ennen muuta kilpailija vai kumppani. Viime vuonna tiukempi linja pääsi niskan päälle ja EU nimesi Kiinan “systeemiseksi kilpailijakseen”. ”Strategisesta kumppanista” jäi jäljelle pelkkä kumppani.

EU:ta hiertää etenkin epätasapaino markkinoille pääsyssä ja yritysten toimintaedellytyksissä. EU:n sisämarkkinat ovat Kiinalle avoimemmat kuin Kiinan markkinat eurooppalaisille. EU on juuri lisännyt keinojaan vahtia ulkovaltojen (lue: Kiinan) epäreiluja käytäntöjä sisämarkkinoilla, yrityskaupoissa ja julkisissa hankinnoissa.

EU ja Kiina ovat täysin eri mieltä myös ihmisoikeuksista ja niiden jakamattomuudesta. Kun EU kritisoi Kiinaa sen ihmisoikeustilanteesta, Kiina puhuu “ihmisoikeuksista kiinalaisilla ominaispiirteillä”. EU ja Kiina ovat täysin eri linjoilla myös kansainvälisten ihmisoikeusinstituutioiden roolista globaalilla areenalla. Kiina on pyrkinyt heikentämään esimerkiksi YK:n toimintaa ihmisoikeuksien edistämisessä. Se on myös käyttänyt hyväkseen koronakriisiä valeuutisten levittämisessä.

Kiinan Hongkongiin säätämä turvallisuuslaki sotii Euroopan parlamentin näkemyksen mukaan avoimesti kansainvälistä oikeutta vastaan ja parlamentti väläyttää unionille ja sen jäsenmaille mahdollisuutta saattaa asia Kansainvälisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Erimielisyyksiä pitääkin lähestyä suoremmin samalla, kun haetaan keinoja toimia yhdessä Kiinan kanssa.

EU:n omaksuma kriittinen lähestymistapa on nakertanut optimismia etenkin niiden joukossa, jotka näkevät Kiinan ennen muuta strategisena partnerina ja toivovat syvempää kumppanuutta. Näkökulman terävöittämisestä on kuitenkin hyötyä.

Tunnustamalla julkisesti, että yhteisen sävelen löytäminen on joissakin asioissa vaikeaa tai jopa mahdotonta, on tullut helpommaksi tunnistaa ne asiat, joissa tiivis strateginen yhteistyö puolestaan on välttämätöntä.

Koronakriisin seurauksena EU haluaa lyhentää ja monipuolistaa yritysten hankintaketjuja. Moni näistä johtaa Kiinaan. Nyt olisikin mainio tilaisuus tiivistää EU:n ja Kiinan yhteistyötä vastuullisen yritystoiminnan periaatteiden edistämiseksi ja huolellisuusvelvoitteen toteuttamiseksi yritysten hankintaketjuissa. Euroopassa toimivat yritykset ovat altistaneet brändinsä isolle mainehaitalle, kun eettisesti tiedostaville kuluttajille on paljastunut, että monia tuttuja tuotteita on teetetty uiguurien pakkotyöllä.

EU ja Kiina löytävät helposti paljon yhteistä globaalin, monenkeskisen järjestelmän ja kansainvälisten järjestöjen vahvistamisessa. Kun Yhdysvaltojen ulkopolitiikka on ollut poukkoilevaa ja sisäänpäinkääntynyttä, Kiinan ja EU:n yhteistyöllä voitaisiin saada vauhtia moneen uudistukseen. WHO:lle molempien tuki on taatusti elintärkeää.

Toinen yhteisten intressien alue on kehitysyhteistyö. Sekä EU että Kiina ovat vahvasti sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. On molempien edun mukaista tukea kolmansia maita, etenkin nyt Covid-19 -pandemian edelleen jyllätessä, esimerkiksi velan huojennuksilla ja tuella julkisiin terveydenhuoltojärjestelmiin ja peruspalveluihin.

Kolmikantayhteistyö ilmastokysymyksissä on myös alue, jolla kumppanuuttamme voidaan vahvistaa.

Parhaillaan käytävät neuvottelut kahdenvälisestä investointisopimuksesta ovat esimerkki yhteistyöstä, joka perustuu yhteisille intresseille. EU ja Kiina ovat sitoutuneet viemään neuvottelut loppuun vielä tämän vuoden aikana. Maanantain huippukokouksen parasta antia olisikin konkreettinen suunnitelma siitä, miten sopimus saadaan aikaan.

Toivon, että huippukokouksen ainoa tulos ei ole mahtipontinen ja periaatteellinen julkilausuma, vaan suunnitelma konkreettisista askelista kohti toimivampaa yhteistyötä.

Heidi Hautala

Europarlamentaarikko (vihr)