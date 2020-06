Kuitukäsittely on tutkittu ja tehokas vesiensuojelumenetelmä

Turun Sanomien uutisessa ”Yli sata viljelijää hakenut pelloille kipsikäsittelyä” (TS 5.6.) käsiteltiin maatalouden vesiensuojelumenetelmiä ja maanparannuksen ratkaisuja. On hyvä, että tärkeä teema saa huomiota.

Jutussa todettiin, että kuituliete on maanparannusaineista uusin ja kallein, ja että kipsiä on Suomen oloissa tutkittu ja käytetty eniten. Kuituliete eli maanparannuskuitu on kiertotalousratkaisu, jossa teollisuuden sivuvirtojen sisältämät ravinteet ja hiili hyödynnetään maataloudessa. Kuidut soveltuvat käytettäväksi kaikilla kivennäismailla ilman rajoitteita.

Metsäteollisuuden kuitupitoisia sivuvirtoja on jalostettu ja käytetty maanparannusaineena Suomessa jo kymmeniä vuosia. Nykyään kuituja käytetään vuosittain useilla tuhansilla hehtaareilla. Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkinut vuodesta 2015 kuitujen ravinnehuuhtoumavaikutuksia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sekä kuitu-, kipsi- että rakennekalkkikäsittelyjä on tutkittu Luken kenttäkokeissa Jokioisilla samalla menetelmällä. Sadetuskokeissa saatujen vertailukelpoisten tulosten mukaan kaikki menetelmät vähentävät fosforihuuhtoumaa tehokkaasti, mutta kuitukäsittelyn vaikutus säilyy pellossa pisimpään. Valuma-aluemittakaavassa kipsiä on tutkittu tähän mennessä eniten.

Kuitujen ja rakennekalkin valuma-aluetason tutkimukset on aloitettu 2019 ympäristöministeriön rahoittamissa hankkeissa.

Hehtaarikustannuksiltaan kuitukäsittely, rakennekalkki ja ilman tukia toteutettu kipsikäsittely ovat samaa tasoa. Suorien kustannusten ja ympäristöhyötyjen rinnalla kannattaa huomioida myös viljelijän saama hyöty.

Kuitukäsittely ja rakennekalkkikäsittely poikkeavat kipsistä siinä, että niillä on molemmilla selvä agronominen hyöty: maanparannuskuiduilla lisätään maaperään merkittävä määrä orgaanista ainesta sekä ravinteita. Yhdellä käsittelyllä vähennetään huuhtoumariskiä ja parannetaan maan kasvukuntoa. Rakennekalkilla puolestaan säädetään maan happamuutta, mikä vaikuttaa ravinteiden käyttökelpoisuuteen kasveille.

Maatalouden ravinnehuuhtoumien vähentämiseen on laaja valikoima hyviä keinoja. Paras ratkaisu vaihtelee tilanne- ja peltokohtaisesti.

On tärkeää, että viljelijöillä on mahdollisuus valita parhaiten toimivat toimenpiteet.

Ossi Kinnunen

Hankevastaava, Ravinnekuitu-hanke (2018–2019)

Tutkimus- ja kehityspäällikkö

Soilfood Oy