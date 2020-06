Raha keskustaan tulee autoilijoilta – tutkitusti

Saara Ilvessalo kirjoitti mielipidekirjoituksessaan (TS 29.5.), että keskustayritysten kommentti ”raha tulee autoilijoilta” on väittämä ja että tosiasiassa keskustan liikevaihdosta suurin osa tulee kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä liikkuvilta – selvityksestä riippuen 57–75 prosenttia.

Turun Ydinkeskustayhdistys kertoi 18.5. julkaistussa kannanotossaan autoilun tuovan kaikesta käytetystä rahasta eniten rahaa keskustaan.

Tämä fakta perustui Turun kauppakorkeakoulun toteuttaman tutkimuksen (2020) tulokseen, jossa kulkutavoittain tarkasteltuna autoilijoiden tekemät ostokset ydinkeskustassa olivat 43 prosenttia vastaajien ilmoittamasta kokonaiseuromäärästä.

Jos siis katsotaan yksittäisiä kulkumuotoja, autoilijoiden osuus on suurin, 43 prosenttia. Jalankulkijoiden osuus taas on 26 prosenttia, linja-autolla tulleiden 22, pyörällä tulleiden kuusi ja muulla kulkuvälineellä tulleiden neljä.

Kannanottomme väittämä siis oli ammattimaiseen ja ajankohtaiseen tutkimukseen pohjautuva tieto, ei mielipide.

Näemme keskustan elinvoimaisuuden kannalta erityisesti näinä haastavina aikoina ratkaisevan tärkeänä, että asukkaat ja matkailijat voivat valita oman henkilökohtaisen tilanteen kannalta parhaan mahdollisen kulkutavan ja että minkään osalta keskustan saavutettavuutta ei heikennetä.

Turun ydinkeskusta on koko Varsinais-Suomen keskus, johon pääsy on turvattava kaikilla kulkumuodoilla. Turun uuden yleiskaavan päämääränä on Turun aseman, vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Turun Ydinkeskustayhdistys tukee näitä päämääriä. Tavoitteemme on, että Turun ydinkeskustan kaupallinen vetovoima säilyy ja vahvistuu.

Turun Ydinkeskustayhdistys ry:n hallituksen puolesta

Heli Järvelä

Toiminnanjohtaja