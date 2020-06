Säästämällä pahenee: sote-ulkoistukset heikentävät henkilöstön asemaa ja hoidon laatua

Kunnat ovat talouskurimuksessaan ulkoistaneet sosiaali- ja terveyspalveluja yksityisille yrityksille. Kunnat tavoittelevat säästöjä ja palveluja ostetaan siltä palveluntarjoajalta, joka halvimmalla myy.

Jokaisen ulkoistuksen jälkeen voidaan arvailla, kuinka nopeasti yritys käynnistää yt-neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi. Yksityiset sote-jätit kun ovat osakeyhtiöitä, jotka ajattelevat osakkeenomistajan etua ja tavoittelevat voittoa. Henkilöstövaltaisella sote-alalla voitot ja säästöt tehdään nipistämällä henkilöstökustannuksista ja samalla tietenkin hoidon laadusta.

Niillä paikkakunnilla, jotka ovat ulkoistaneet sote-palvelunsa kokonaan, on noussut huoli henkilöstön jaksamisesta ja palvelujen laadun heikkenemisestä. Näin kävi muun muassa Siikalatvalla ja Posiolla. Jokaisen ulkoistuksen jälkeen Tehyn edunvalvontaan on satanut jäseniltä huolestuneita ja kiukkuisia yhteydenottoja, joissa kerrotaan hoivayritysten raadollisista säästötoimista: laadukkaan työn tekemisen edellytykset on viety ja palveluja heikennetty. Säästöillä luodaan kurjistumista.

Erikoissairaanhoito oli ensimmäistä kertaa ulkoistuksen piirissä, kun Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ulkoisti erikoissairaanhoidon palveluja Mehiläiselle vuonna 2018. Koulutetun hoitohenkilöstön näkökulmasta tämä ei sujunut kitkatta, ja muun muassa Mehiläisen kitsastelu erikoissairaanhoidon palkkatasoissa närästi. Huulille on noussut kysymys, ymmärretäänkö Mehiläisen johdossa erikoissairaanhoidon työn vaativuutta.

Sote-jättien toimintaa onkin syytä tarkastella tiukemmalla katseella: yrityksillä ei ole velvollisuutta ottaa huomioon yhteiskunnallista etua. Verovaroin rahoitettuja palveluja tuottavat yritykset ovat velvollisia huomioimaan vain omistajan ja osakkeenomistajan edun.

Kun arvioidaan ulkoistamisesta henkilöstölle ja palvelun laadulle seuranneita heikennyksiä, ovat sosiaali- ja terveysministeriön tuoreet linjaukset suurimpien sote-ulkoistusten mitätöimisestä tervetulleita.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistaminen yksityisille sote-jäteille ei toimi niin kauan, kun yritykset kuuntelevat setelien kahinaa eivätkä työntekijöitä.

Henkilöstön jaksamisesta ja työolosuhteista on huolehdittava. Muuten kurjistumisen kierre jatkuu. Heikosta palvelusta kärsii aina myös asiakas, ja ainoa voittaja on osakkeenomistaja.

Millariikka Rytkönen

Tehyn puheenjohtaja