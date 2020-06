Bussiaseman järjestely on häpeäksi

On häpeäksi Turulle, että linja-autoaseman toiminnat siirrettiin hökkeliparakkiin, jossa palvelut ovat täysin puutteellisia. Ja syynä siirtoon on siis se, että bussiaseman vuokrasopimus päättyi. Sopia kysyy, että miksi sopimusta ei jatkettu? Tuskin tuolle rakennukselle on mitään muutakaan käyttöä.

Johtaja Jari Vainio Matkahuollosta kertoo, että parakkiin on suunnitteilla remontti. Miksi remonttia ei tehty valmiiksi ennen muuttoa parakkiin, sillä asia on ollut tiedossa jo todella pitkään? Yhden sortin Turun tautia tämäkin.

Aivan käsittämätön on Visit Turun matkailujohtaja Anne-Marget Hellénin lausunto siitä, että linja-autoasema oli jo ennen nykyistä järjestelyä vanhentunut ja epäedullinen kaupungin vetovoimalle. Voi herran pieksut, ei voi olla totta! Onko nyt sitten parempi kaupungin vetovoimalle, että toiminnot siirrettiin hökkeliparakkiin?

Hellénin mukaan nyt odotetaan innolla uutta matkakeskusta.

Siinähän sitten odotellaan – ja varmasti saadaan odottaa vielä monta vuotta, ja siihen asti on tyytyminen ”elinvoimaiseen” parakkiin.

Ainoa järkevä toimintamalli on, että linja-autoasemasta tehdään uusi vuokrasopimus ja toiminnat siirretään sinne takaisin.

Markku Jylli