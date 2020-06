Älä lykkää tuonnemmaksi

Lukijan kolumni

On monia tehtäviä, joita ihmiset mielellään lykkäävät myöhemmin tehtäviksi. He unohtavat lauseenparren: ”Älä siirrä huomiseksi asiaa, jonka voit tehdä jo tänään.”

Niinpä saatat viivytellä turhan kauan, ennen kuin poimit kypsyneet marjat, ja niin ne menevät pilalle tai linnut syövät ne.

Perunoiden nostosta huolehditaan ajoissa, jotta saadaan hyviä varhaisperunoita. Ja sitä voi jäädä ilman pääsylippua haluamaansa tilaisuuteen, jos jättää lipun hankinnan liian myöhään.

Usein on siis niin, että juuri tänään on toiminnan aika.

Laajakantoisemmissa kuin edellä mainituissa asioissa on tietysti vielä tärkeämpää, ettei ota turhia riskejä. Vakuutus kannattaa ottaa heti, kun uusi asunto on ostettu tai taloon muutettu, ei hamassa tulevaisuudessa. On myöhäistä katua viivyttelyä, jos tulipalo pääsee yllättämään.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vaikkei mitään erityistä syytä ole pelätä pahinta, niin varovaisuus on aina paikallaan. Elämme tässä ja nyt, emme huomista päivää.

Eri asia on toimeen tulemisen ja turvallisuuden suunnittelu tuleville päiville. Sen vuoksi käymme lapsena koulua ja nuorena opiskelemme. Ennen kuultiin myös sellainen lauseenparsi, kuin että ”koskaan ei tarvitse katua nuorena naimisiin menoa”. Nykyään muutetaan yhteen vanhempana, ja useassa tapauksessa ensimmäinen lapsi syntyy lähemmäs kymmenkunta vuotta myöhemmin, kuin mikä aikaisemmin oli tapana.

Niinpä saatat viivytellä turhan kauan, ennen kuin poimit kypsyneet marjat, ja niin ne menevät pilalle tai linnut syövät ne.

Opiskelu ja hyvän työpaikan saanti vievät tänä päivänä enemmän aikaa. Mutta ajat muuttuvat, ja me niiden mukana.

Sodan ja sen jälkeisen ajan kokenut huomaa jonkun verran yhtäläisyyksiä sen ja koronakriisin kanssa. Samantapainen tunne huomisen epävarmuudesta on vallalla. Toivotaan, että niin kuin silloin jälleenrakentaminen, sotakorvaukset ja ilo rauhan palaamisesta nostivat Suomen talouden jaloilleen, niin nytkin paljon kärsinyt talous saa uutta pontta siitä, että virus lannistetaan päättäväisin menetelmin ja piakkoin löydettävällä rokotteella.

Monille kansalaisille koituneiden hissutteluviikkojen jälkeen – enkä suinkaan tarkoita hoitohenkilökuntaa – he jo puhkuvat intoa työhön. ”Kyllä se taas tästä” on heidän mottonsa.

Kirjoittaja on pääkonsuli