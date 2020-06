Musiikkitalon paikka ei ole Itsenäisyydenaukiolla – hanke pitää välittömästi keskeyttää, jos ei haluta tuhota alueen kulttuurihistoriallista arvoa

Koronakriisin heikentämässä taloustilanteessa poliittisten päättäjien on myös Turussa tunnustettava, että riskialttiisiin ja ei-välttämättömiin hankkeisiin, joiden lopullisista kustannuksista ei ole varmuutta, ei ole varaa.

Turun päätöksenteossa ajetaan uutta Musiikkitaloa Itsenäisyydenaukiolle Aurajoenrannan kulttuurimaisemaan, vaikka hankkeen riskit ja paikan täysi sopimattomuus ovat tiedossa. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Musiikkitalon asemakaavan tavoitteita tiistaina 16.6.2020.

Alue on osa kansallista kaupunkipuistoa, eikä siihen rakentaminen ole soveliasta. Tontti on ahdas ja autopaikkojen riittävyys virastotalon läheisyydessä on ongelma jo nykytilanteessa. Musiikkitalo vaatisi myös uuden kalliin pysäköintilaitoksen rakentamisen. Pysäköintilaitoksen sisäänajo sotkisi alueen liikennejärjestelyt entisestään.

Massiivisen kulttuurilaitoksen rakentamista avoimelle puistoalueelle ei ole mahdollista toteuttaa Aurajoen kulttuuriympäristön arvoa ja luonnetta huomioivalla tavalla. Kaupunginteatterin, valtion virastotalon ja Wäinö Aaltosen museon väliin sijoitettava massiivinen rakennus pilaisi nykyisen rakennetun ympäristön kokonaisuuden. Rakentaminen heikentäisi edellä mainittujen rakennusten rakennustaiteellisia arvoja viedessään niiltä nykyisen, vielä kohtalaisen avoimen sijainnin aukion reunoilla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hanke tulisikin välittömästi keskeyttää.

Itsenäisyydenaukiota uuden Musiikkitalon paikkana on perusteltu jokirannan ”elävöittämisellä”. Perustelu on huono. Uudisrakennus huonontaisi jokirannan käyttömahdollisuuksia julkisena tilana ihmisten vapaassa oleilussa ja ulkoilussa.

Hankkeen perustavanlaatuisen ongelmat eivät ratkea arkkitehtonisella kikkailulla, eikä puistoa voi korvata ”viheristutuksilla”.

Hankkeen perustavanlaatuisen ongelmat eivät ratkea arkkitehtonisella kikkailulla, eikä puistoa voi korvata ”viheristutuksilla”.

Mikäli lautakunta päättää tosissaan yrittää uuden Musiikkitalon kaavoittamista Itsenäisyydenaukiolle, sen hyväksyvät päättäjät ottavat tietoisen riskin siitä, että filharmonisen orkesterin tarvitsemia asiallisia tiloja ei tulla saamaan moneen vuoteen, mahdollisen kaavan kaatuessa oikeudessa tai jäädessä vuosia kestäviin valitusprosesseihin.

Musiikkitalon hinta on alustavan arvion mukaan noin 70 miljoonaa euroa. Riskinä on, että kustannukset nousevat. Nykytilanteessa toteuttamiskelpoisin tapa varmistaa, että filharmoninen orkesteri ylipäänsä saa käyttönsä kunnostetut tilat kohtuullisessa ajassa, on aloittaa nykyisen konserttitalon peruskorjaus pikimmiten.

Samalla tehtäisiin todellinen kulttuuriteko varmistamalla Suomen vanhimman konserttitalon rakennuksen käyttö konserttitalona jatkossakin.

Elina Sandelin

Turun kaupunginvaltuutettu (vas)

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

Alpo Lähteenmäki

Turun kaupunginvaltuutettu (vas)

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen