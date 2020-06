Biokaasun tuotanto tiloilla olisi apu ympäristökriisiin

Kuten olemme saaneet lehdistä lukea, professori Kalervo Väänänen esittää laajaa biokaasun tuotantoa keinoksi tervehdyttää Saaristomeri. Kun ongelmakenttään lisätään muut ympäristömme kannalta suuret huolet, ilmastonmuutos, linnusto- ja muu eliökato ja talous, ratkaisukin voi olla hiukan erilainen.

Moni lintulaji ja muu eliöstö on taantunut, koska ympäristö on muuttunut. Monet aiemmin yleisistä lajeista, kuten muun muassa kottaraiset, hyötyivät karjatilaympäristöstä ja kesäisin laiduntavasta karjasta, joka oli tyypillinen näky maaseudulla vielä 1970-luvulla. Lehmien lukumäärä on pudonnut 1960-luvun huipun noin yhdestä miljoonasta vuoden 2017 lopun 270 600:aan.

Biokaasun tuotanto on aivan oikein yksi avain Saaristomeren pelastamiseksi, ja sitä olisi voimakkaasti lisättävä. Väänäsen esittämien megaluokan laitosten edellyttämä raaka-ainemassojen kuljetus kymmeniä kilometrejä kaasulaitokselle vie kuitenkin suuren osan saatavasta energiasta, joten se ei ole taloudellisesti eikä ilmaston kannalta kestävä ratkaisu.

Talouden ja ympäristön takia kaasu tulee tuottaa sen raaka-aineen syntysijoilla. Teollisesti sarjatuotantona valmistetun tilakokoluokan kaasulaitoksen hinta olisi merkittävästi halvempi kuin lähes alusta loppuun paikalla rakennettu megaluokan laitos. Megalaitosten asemesta tulisi investointituilla saada aikaan tilakokoluokan biokaasulaitoksia valmistava tehdas, jonka tuloksena kaasuntuotanto voisi tapahtua markkinaehtoisesti.

Parhaana lopputuotteena olisi puhtaasti tuotettu pihviliha.

Tällaisen tuotannon saaminen Suomeen olisi tarpeen koronan jälkeisen elvytyspaketin yhtenä osana. Salossa taitaisi eri yrityksissä olla suuri osa siihen tarvittavasta jo olemassa – vain yhteen kokoava toteuttaja ja rahoitus puuttuvat.

Vesistöihin viettävät rinnealueet olisi suojavyöhykkeiden sijaan käytettävä laiduntamiseen. Laiduntavien karjojen hoitamat niitty-ympäristöt vahvistavat biodiversiteettiä sekä luonnon moninaisuutta ravinteiden poistamisen lisäksi. Karjan talviruokintaa varten pelloilla tapahtuva nurmiviljely vähentää eroosiota, ja eri kylissä karjatiloilla olevat biokaasulaitokset voisivat vastaanottaa myös ympäristön asukkaiden tuottamaa biojätettä. Näin lihakarja olisikin ilmastoteko.

Heikkotuottoisten peltojen metsittämisen sijaan nurmiviljely biokaasun tuotantoon sitoisi moninkertaisen hiilimäärän kesässä metsän kasvuun verrattuna.

Lisäämällä lihakarjan laidunnusta vesistöihin viettävillä rinnealueilla hoidamme Saaristomeren lisäksi ilmastokriisiä, biodiversiteettiä ja kansantaloutta.

Ja parhaana lopputuotteena lautasellamme olisi puhtaasti tuotettu, kaikenlaisista lisäaineista vapaa herkullinen pihviliha.

Ismo Saari (kesk)

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja

Salo