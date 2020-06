Turun rakennushankkeisiin tarvitaan kipeästi malttia – Logomon silta nolo esimerkki

Turun kaupungilla on surullinen historia liittyen suuriin korjaus- ja rakennushankkeisiin. Esimerkkeinä mainittakoon teatterin remontti, funikulaari ja ajankohtaisena Logomon silta, jonka budjetti on nelinkertaistunut alkuperäiseen verrattuna, ja valmistuminen viivästyy ja viivästyy. Kukaan johtavista virkamiehistä tai poliitikoista ei ota vastuuta, vaikka tappiot ovat mittavia.

Turun Sanomissa 7.6. eräät poliitikot kommentoivat silta-asiaa siten, että ”suunnitelma olisi pitänyt tehdä valmiiksi budjetteineen ennen rakentamisen aloittamista”, ” kaikkia kustannuksia ei otettu alussa huomioon”, ”aikanaan infrahankkeiden menettelyohjeistus puuttui”, ”vastuuketjut ovat epäselviä” ja ”tämä on noloa”. Voi, voi.

Valitettavasti tämä on enemmän kuin noloa. Missä on asiantuntemus ja ammattitaito? Niiden puute on tullut kalliiksi turkulaisille, jotka toistuvasti joutuvat menolisäykset maksamaan.

Suuria suunnitelmia on taas tehty. On ratikkahanketta, museota, konserttitaloa ja jäähallia, jonka vähemmistöosakkaaksi Turku pääsisi maksamalla 30 miljoonaa euroa.

Luottamus alkaa kuitenkin valitettavasti horjua. Päättäjien ja virkamiesten on jatkossa syytä tutustua tarkkaan infrahankkeiden tarve- ja hankesuunnitteluohjeisiin.

Kaupungin budjetin alijäämä on valtava. Sitä on kertynyt jo ennen koronakriisiä, joka vielä kaikkine seuraamuksineen lisää alijäämää mittavasti.

Nyt viimeistään toivoisi kaupungin johtavilta virkamiehiltä ja poliitikoilta malttia, taitoa ja kykyä hahmottaa realistisesti tilanne. On pystyttävä luomaan talouden kokonaiskuva tuloineen ja menoineen. Kaupungin perustehtävät on turvattava, harkittava tarkkaan mihin hankkeisiin on tarvetta ja rahaa, mitkä elvyttävät toimet ovat järkeviä ja tarpeen. Talouden sopeuttavat toimenpiteet on huomioitava.

Ennen kuin kokonaisuus on hallinnassa ei ole syytä hötkyillä ja lähteä mukaan mihinkään uuteen hankkeeseen. Toivottavasti näin pystytään toimimaan.

Hannu Hyvönen