Koronapandemia saattaa aiheuttaa lapselle traumaattisen kriisin

Elämme keskellä maailmanlaajuista kriisiä, jonka vaikutukset tulevaisuuteen ovat suurelta osin vielä tuntemattomat. Ihmiset ovat joutuneet olemaan erillään toisistaan ja pelkäämään omaa tai läheistensä sairastumista ja kuolemaa. Emmekä vielä tiedä, minkälaisen jäljen tässä ajassa kasvavien lasten mieliin jättävät varoitukset vaarasta, joka syntyy toisen ihmisen lähellä olemisesta.

Kriisi tarkoittaa tilannetta, jossa ihminen joutuu uuden eteen ilman, että hän suoraan tietää, kuinka selviytyä siitä. Kehitys- ja elämänkriisit, kuten lapsen syntymä tai työttömyys, ovat normaali osa elämänkulkua.

Traumaattinen kriisi puolestaan aiheutuu äkillisestä epätavallisesta tapahtumasta, joka synnyttää voimakkaan tunnejärkytyksen. Läheisen kuolema, irtisanotuksi tuleminen tai väestöä uhkaava odottamaton tapahtuma, jollainen koronapandemia on, voivat saada aikaan traumaattisen kriisin.

Kriisit liittyvät muutoksiin, ja jokainen kokee ja käsittelee ne tavallaan. Elämänkulkuun liittyvät asiat eivät aiheuta kaikille kriisiä, kun taas monet tarvitsevat aikaa ja tukea sopeutuakseen muuttuneeseen tilanteeseen. Läheiset ihmiset saattavat riittää kuuntelijoiksi ja tukijoiksi, mutta usein tarvitaan ammattiauttajaa.

Kriisin aiheuttama henkinen kipu ja voimakkaat reaktiot ovat normaali osa kriisiä. Kriisin kulkuun kuuluu työstämisvaihe, jolloin tapahtunutta usein käydään läpi puhumalla.

Joskus tunteiden työstäminen jumittuu tai ei käynnisty ollenkaan. Tällöin tarvitaan ammattiauttajaa.

Kriisityön avulla voidaan asiakkaan kanssa yhdessä vahvistaa hänen resilienssiään, joka tarkoittaa muun muassa psyykkistä sopeutumiskykyä ja muutosvalmiutta. Onnistuneen työskentelyn tuloksena asiakas saa käyttöönsä työkaluja sen hetkisen tilanteen ja tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen ja samalla itsetuntemus lisääntyy.

Resilienssiä voidaan vahvistaa tutkimalla sisäistä puhetta, tunnistamalla ja nimeämällä tapahtuman herättämiä tunteita, vahvistamalla itsesäätelytaitoja, vahvistamalla sosiaalisia suhteita ja kannustamalla tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tarpeita. Kun kriisi on työstetty onnistuneesti, kriisin kokenut pystyy hyväksymään tapahtuneen osaksi elämäänsä ja suuntautumaan kohti uutta arkea.

Turun seudulla tuhannet ihmiset vuodessa hyötyisivät ammatillisesta kriisiavusta. Poikkeustilan aiheuttaman eristäytymisen ja pelon vuoksi on odotettavissa, että avun tarve nousee huomattavasti. Kysyntää on kuitenkin jo ennestään ollut jatkuvasti enemmän kuin apua pystytään antamaan.

Aika ajoin uusien asiakkaiden vastaanotto Turun Kriisikeskuksella joudutaan sulkemaan, koska resurssit eivät riitä auttamaan kaikkia tarvitsevia. Jonotusaikana ongelmat syvenevät ja auttamistyö muuttuu vaikeammaksi. Tilanne on sekä auttajien että autettavien kannalta kestämätön.

Kriisi ei ole sairaus, mutta riski mielen sairastumiselle kasvaa ilman oikea-aikaista ja riittävää apua sen käsittelyyn. Oikea-aikaisen ja riittävän tuen saaminen on olennaista, jotta ihminen kykenee sopeutumaan muuttuneeseen elämään.

Pahimmillaan liian myöhään saatu tai riittämätön tuki voi aiheuttaa vakavia sopeutumisvaikeuksia ja itsetuhoisuutta. Ihmisen kyky selviytyä on kuitenkin hyvä, jos tuki on oikea-aikaista ja riittävää.

Myös organisaatiot ja yhteiskunnat tarvitsevat resilienssiä muuttuvassa maailmassa. Resilienssi toteutuu, kun varaudutaan riskeihin ja ylläpidetään rakenteita, jotka suojaavat tärkeitä arvoja.

Tänä vuonna kunnat ovat suurten päätösten edessä tiukentuneissa taloustilanteissaan.

Toivomme, että resursseja jaettaessa ymmärretään järjestöjen arvo kuntien ja koko yhteiskunnan resilienssin turvaamisessa varmistamalla järjestöjen oma jatkuvuus ja kestävyys, eikä säästetä kriisiavusta tai lapsiperheiden tuesta.

Nyt, jos koskaan, tarvitaan järjestöjä vahvistamaan yksilöiden ja perheiden selviytymiskykyä. Keinot apuun ovat olemassa, mutta resurssien puutteessa kärsimys ja yhteiskunnalliset kustannukset kasvavat valtaviksi.

Koronapandemia on lisännyt ihmisten hätää ja ahdistusta, ja erityisen suuri huoli on lapsista. Lasten ja lapsiperheiden oikea-aikaisella ja riittävällä tuella on vuosikymmenten mittaiset vaikutukset.

Kriisityötä tarvitaan, jotta yhteiskuntana selviydymme, ja siksi siihen on kohdistettava riittävät resurssit!

Miia Hänninen

toiminnanjohtaja

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry

Ilkka Kantola, TT

hallituksen puheenjohtaja

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry

Minna Riitahaara

toiminnanjohtaja

Turun Kriisikeskus

Lounais-Suomen

Mielenterveysseura ry