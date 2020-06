Vain teot voivat puhdistaa Saaristomeren

Maanantain 8.6.2020 pääkirjoituksessaan Turun Sanomat kirjoittaa hyvästä syystä Saaristomeren surkeasta tilasta. Kirjoituksen taustamateriaalina on käytetty Professori Kalervo Väänäsen tekemää ansiokasta selvitystyötä niistä keinoista, joilla Saaristomeri voitaisiin pelastaa.

Professori Väänänen esittää kolme selkeää toimenpidettä: ravinnevalumien vähentäminen, ravinteiden ja biomassan talteenotto sekä kalastuksen lisääminen.

Aivan oikein Turun Sanomat toteaa vastuun Saaristomeren pelastamisesta olevan yksiselitteisesti valtiolla. Lehti arvelee tilanteen mahdollisesti nyt olevan kunnossa, kun hallitusohjelmakin korostaa kiertotalouden merkitystä ja ympäristöministeri patistaa omaksumaan selvitysmiehen esittämän ajattelumalliin.

Tie helvettiin on kuitenkin kivetty juuri hyvillä aikomuksilla.

Olen seurannut Saaristomeren tilaa vuosikymmeniä. Pitkän ajan kehityssuunta on todellakin ollut kohti huonompaa. Muutos on ollut hitaasti hivuttavaa, mutta tänä keväänä tuntuu tapahtuneen hyppäyksenomainen meren tilan heikentyminen.

Alueet, jotka vielä vähän aikaa sitten kasvoivat meren puhtaudesta kielivää rakkolevää tai hiekkapohjat, joissa saattoi olla jokunen rehevöitymätön laikku, ovat nyt tiiviin rihmalevän peitossa. Paikoin rihmaston alta erottaa vielä rakkoleväpensaan muodon, mutta ei itse leväkasvia. Sekin kyllä kuolee pois rihmalevän tukehduttamana.

Perussyy tähän onnettomaan ja ahdistavaan tilanteeseen on nimenomaan järkyttävän raskas ravinnekuormitus. Nyt havaitsemani nopean muutoksen syitä voi vain arvailla. Se johtunee viime vuosien lämpimistä, jäättömistä ja sateisista talvista, mikä puolestaan on seurausta ilmastonmuutoksesta.

Onko tämän lisäksi nyt kerta kaikkiaan ylitetty kynnys, jonka jälkeen rehevöityminen jatkuu räjähdysmäisesti itse itseään ruokkien?

Maamme eduskunta ja hallitukset vaihtuvat, mutta mitään ei tunnu asialle tapahtuvan.

Puhetta Saaristomeren huonosta tilasta on piisannut niin kauan kuin muistan. Tekoja tämän globaalisti uniikin merialueen pelastamiseksi on kuitenkin ollut aivan liian vähän. Saaristomeri on rakas suurelle joukolle suomalaisia. Moni meistä tahollaan tekee parhaansa meren suojelemiseksi. Myös lukuisa joukko eri järjestöjä ja yrityksiä käyttää paljon aikaa ja energiaa pelastaakseen tämän ainutlaatuisen alueen.

Valitettavasti kestäviä ratkaisuja ei saada aikaiseksi ainoastaan yksittäisten ihmisten tai yritysten toimin varsinkaan, kun valtiovalta samanaikaisesti suojelee ja tukee toimintaa, jossa vesistöihin valuu täysin kestämätön ravinnekuorma.

Maamme eduskunta ja hallitukset vaihtuvat, mutta mitään ei tunnu asialle tapahtuvan. Lainsäädäntö on auttamattoman puutteellista, eikä näytä etenevän. Kansallispuistoja ja suojelualueita on kyllä perustettu, ja se on sinällään hyvä asia. Valitettavasti ne kuitenkin harhauttavat sellaiseen käsitykseen, että myös vesistöjen suojelussa olisi edistytty. Meren tilaa nämä toimet eivät kuitenkaan paranna.

Vaikka hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteita luonnon monimuotoisuuden turvaavasta Suomesta ja hiilineutraalisuudesta, puuttuvat konkreettiset toimenpiteet Saaristomeren ja vesistöjen suojelussa edelleen. Turpeen poltto jatkuu valtion tuella samoin jatkuu lannoitteiden valuttaminen Saaristomereen.

On hyvä, että on tavoitteita, suunnitelmia ja ohjelmia, mutta vain teoilla on lopulta merkitystä.

Jukka Laiterä

Laivarakentaja ja merenkulkija