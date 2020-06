Turussa ei yhtään yksinäistä vuonna 2030 – keinoja on löydyttävä

Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen kirjoitti Turun Sanomissa (TS 4.6.2020) yksinäisyyden ehkäisemisestä ja eri toimijoiden välisen yhteistyön välttämättömyydestä.

Rantanen nosti esille yksinäisyyden vaikutusten huomioimisen päätöksenteossa. Lopuksi Rantanen kirjoitti meidän jokaisen panoksen tärkeydestä yksinäisyyden ehkäisemisessä.

Rantasen esille nostama asia on äärettömän tärkeä. Yksinäisyyden poistaminen on yhteinen asiamme ja työskentely sen eteen on käynnissä.

Turussa kokoontui tammikuussa 2020 joukko turkulaisia yksinäisten parissa työtä tekeviä toimijoita miettimään, mitä tehdä, jotta Turussa ei ole yhtään yksinäistä vuonna 2030.

Työryhmässä on mukana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, Turun kaupungin, järjestöjen ja valtakunnallisen Lähde-liikkeen edustajia. Ensimmäiseksi askeleeksi muotoutui Tykkää turkulaisesta -kampanjan käynnistäminen.

Kampanjan tavoitteita ovat yhteisöllisyyden ja toisen huomioimisen lisääminen arkisessa elämässä, yksinäisyyteen liittyvän häpeän poistaminen, jo olemassa olevien toimenpiteiden yhteen tuominen, erilaisten uusien toimintamallien kehittäminen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen yksinäisyyden ehkäisemiseksi.

Kampanjan suunnittelun aikana koronapandemian tuomat uudet haasteet pistivät työryhmän käynnistämään laajemman rahoituksen hakemisen nopealla aikataululla. Hankehaun koordinoinnista otti vastuun Tukenasi.fi - Turun kaupunkilähetys ry. Kolmessa viikossa saimme kokoon upean joukon turkulaisia toimijoita ja hienon hakemuksen Euroopan sosiaalirahastolle.

Mukana on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun kaupungin mahdollistaman yhteisen koordinaation ja viestinnän rinnalla seitsemän osahanketta, kahdeksan kehittämiskumppania ja nyt jo yhteensä 24 muuta toimijaa.

Suunniteltuun ohjausryhmään lupautui myös pikaisella aikataululla joukko taitavia ihmisiä.

Hakuprosessissa näkyi vahvasti paikallinen halu ja into tehdä työtä yksinäisyyden poistamiseksi. Ajatukset ovat nyt paperilla, ja jäämme odottamaan rahoittajan päätöstä. Oli päätös mikä tahansa, olemme rakentaneet pohjan, jolta on hyvä ponnistaa eteenpäin.

Tykkää turkulaisesta -kampanja toteutuu joka tapauksessa. Rahoituspäätös tosin määrittelee, millä laajuudella voimme lähivuosina toimia.

Olkaa siis rohkeasti yhteydessä, jos haluatte laittaa kortenne kekoon kaikkien turkulaisten hyväksi. Yhdessä pystymme rakentamaan parempaa tulevaisuutta!

Katja Suominen

Toiminnanjohtaja

Tukenasi.fi – Turun kaupunkilähetys ry

Teemu Hälli

Diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja, Turun ja Kaarinan

seurakuntayhtymä