Ammattikalastus hyödyttää sekä ihmistä että ilmastoa – silti elinkeino on uhan alla

Professori Kalervo Väänäsen ja yli sadan muun asiantuntijan laatima toimenpidesuunnitelma Saaristomeren tilan parantamiseksi julkaistiin 5.6. Kalastuksen lisääminen on nostettu yhdeksi tärkeimmistä toimenpiteistä. Väänänen oli yllättynyt kalastuselinkeinon heikosta tilasta ja pelkää, että menetämme sen. Me nuoret kalastajat jaamme saman huolen.

Saaristomeren päätoimisten ammattikalastajien määrä on pudonnut 2000-luvulla noin kolmannekseen. Toimintaympäristömme haasteista johtuen uusia kalastajia tulee vähän. Liian moni on joutunut ja joutuu luopumaan ammatistaan hylkeiden takia. Takavuosien massiiviset läjitykset ja ruoppaukset ovat tuhonneet kutualueita. Silakkakiintiöistä on tullut kauppatavaraa, johon nuorilla rysäkalastajilla ei ole varaa.

Jos ammattikalastus loppuisi, yhteiskuntamme menettäisi paljon muutakin kuin perinteisen ammatin, joka tuottaa kalatiskeille hyvää syötävää.

Kuten Väänänen toteaa, tehokkain tunnettu keino poistaa vesistöistä ravinteita on luonnonkalan pyynti. Jokaisen nostamamme kalatonnin mukana merestä poistuu kalalajista riippuen neljästä kahdeksaan kiloa fosforia.

Saaristomeren ammattikalastajien saaliin mukana merestä poistuu vuodessa noin 100 tonnia fosforia. Jos tämä määrä fosforia jäisi mereen, se kasvattaisi yli 100 000 tonnia sinilevää – yksi gramma fosforia kun kasvattaa kilon levää.

Kotimainen luonnonkala vaikuttaa myönteisesti terveyteemme ja pienentää ruokavaliomme ilmastovaikutuksia. Luonnonkalan hiilijalanjälki on noin kymmenen kertaa pienempi kuin naudanlihalla ja noin kolme kertaa pienempi kuin sian- tai broilerinlihalla.

Kalastus luo työpaikkoja ja toimeentuloa. Kalastuksella on myös suuri paikallinen merkitys saaristo- ja rannikkoalueiden elinvoiman ja kulttuurin ylläpitäjinä.

Saaristo pysyy elävänä siellä vakituisesti asuvien ihmisten ansiosta. Vain elävä saaristo kykenee tuottamaan palveluja esimerkiksi mökkiläisille ja matkailijoille.

Kotimainen kalastettu kala on siis paljon, paljon enemmän kuin vain hyvää ja terveellistä syötävää. Meidän ammattikalastajien työnä on kalastaa sitä kaikille. Sivutuotteena meri ja ilmasto hyötyvät. Olemme ylpeitä ammatistamme.

Särkikalojen kalastuksen lisääminen ei ole merialueella onnistunut markkinatalouden ehdoilla, mutta jonkinlainen ravinteidenpoistopalkkio voisi olla tehokas kannustin. Särkikalojen kalastuskausi on kuitenkin lyhyt, ja ammatin päätoimisuus edellyttää mahdollisuutta hyödyntää kalavaroja monipuolisesti eri vuodenaikojen sesonkien mukaan.

Särkikalojenkaan kalastus ei onnistu, jos toimintaympäristö ei anna siihen mahdollisuutta.

Hylje- ja merimetsovahingoista maksettavat korvaukset eivät ratkaise ongelmaa, eivätkä ne tuo kalaa kuluttajien ruokapöytiin. Jokainen ammattinsa menettävä kalastaja on huono asia Saaristomeren ravinnekuorman, ilmaston ja ihmisen kannalta.

Kun toimintaympäristömme saadaan kuntoon, uusia kalastajia tulee varmasti.

Ammattikalastajat

Jan Kallonen, Naantali

Janne Kosonen, Taivassalo

Santtu Marjunen, Taivassalo

Juho Smolander, Mynämäki

Leena Eskola, Parainen

Bo-Erik Rosin, Parainen