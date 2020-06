Kaikenlaista kikkailua se korona teettää

Turun vanhusneuvoston jäsenenä olen miettinyt, miten meitä vanhoja kohdellaan näinä korona-aikoina. Nyt, kun elämme epidemian suvantovaihetta tietämättä, mihin olemme syksyllä menossa, uskaltaa katsoa taaksepäin.

Kohta 12 viikkoa karanteeninomaisissa oloissa mökillä Taivassalossa pääministerin vahvaa suositusta uhmaten elämme lähikontaktissa vaimon kanssa.

Tänä aikana on ehtinyt pohdiskella, mitä kaikkea on erilaisten asiantuntijoiden toimesta saatu Suomen kansa uskomaan. Kuin sieniä sateella ilmestyneiden asiantuntijoiden, kaikkien oppien tohtoreiden ristiriitaisiin puheisiin on ainakin minunlaistani vanhaa miestä vaikea saada uskomaan.

Lähtötilanne maaliskuussa oli oikea. Silloin neuvottiin, että kaikki menee hyvin kun muistetaan neljä asiaa: käsien pesu saippualla ja käsidesin käyttö, oikein yskiminen, riittävät etäisyydet sekä sairaana kotona pysyminen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jos nämä neljä yksinkertaista asiaa tehtäisiin, niin muuta ei sitten tarvittaisikaan. Mutta kuin ei tehdä, on ruvettu kehittelemään kaikenlaista.

Pahimpana pidän yli 70-vuotiaiden eristämistä heidän terveyteensä vedoten. Siitä ei ole kuitenkaan kyse, vaan ympäristössä olevien ihmisten välinpitämättömyydestä edellä mainitsemieni neljän keinon suhteen. Vanhusneuvoston jäsenenä ihan hirvittää, että meidät vanhat ollaan sysäämässä yhteiskunnan ulkopuolelle. Ollaanko kansaa jakamassa niin sanottuihin aktiivi-ikäisiin ja toisaalta yli 70-vuotiaiden rupusakkiin?

Kuka ihme on keksinyt rajaksi juuri 70 vuotta, kun kaikissa tilastoissa kerrotaan, että terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa enemmän vasta yli 80-vuotiailla?

Ollaanko kansaa jakamassa aktiivi-ikäisiin ja toisaalta yli 70-vuotiaiden rupusakkiin?

Asiantuntijat, lääkärit etunenässä ovat ehdottaneet kaikenlaista. Arvostelleet hallitusta, THL:ää ja toisiaan kaikki tieteellisiin tutkimuksiin tai niiden puutteeseen vedoten. Ota siitä selvää, mihin minunlaiseni 76-vuotias sitten uskoo.

Minä olen ratkaissut asian ja uskon itseeni, harkintakykyyni ja esittelemääni neljään perusasiaan. Olenhan sentään touhunnut terveydenhuollon eri tehtävissä yli 50 vuotta.

Muut kikkailkoot, millä haluavat, ja kyllä kikkailevatkin. Kun katselee ympärilleen ja lukee mediaa, syntyy vaikutelma rakennemuutoksesta. Viinatehtaat ovat vaihtaneet alkoholijuomien tekemisen käsidesiin, lakanoista leikataan kasvomaskeja, jätesäkeistä tehdään suojaessuja ja ravintolat alkavat myydä take away -makkaraperunoita fileehinnoilla.

Turun vanhusneuvosto on käsitellyt koronatilannetta etäkokouksissa. Olemme myös neuvostona ymmällämme siitä, missä ollaan ja mihin mennään. Varmaa kuitenkin lienee, että koronan jälkeen ei palata entisiin aikoihin, vaan epidemian aikana on myös opittu paljon uutta. Muun muassa vanhat ihmiset ovat ottaneet kahdessa kuukaudessa sellaisen digiloikan, että normaalioloissa se olisi kestänyt monta vuotta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Täytyy jaksaa uskoa, että vanhat turkulaiset nähdään tulevaisuudessa nykyistä paremmin voimavarana eikä palvelutarveuhkana.

Pekka Paatero

läänin sosiaali- ja terveysneuvos emeritus, Turun vanhusneuvoston jäsen