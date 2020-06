Pandemian käyttäminen hyvinvointivaltion rapauttamiseen vauhdissa

Kulunut kevät on mullistanut arjen joka puolella maailmaa. Covid-19 tauti on kylvänyt tuhoa kaikkialla. Koronan tuhovoima on moninainen; sitä ollaan käyttämässä välineenä suomalaisen hyvinvointivaltion murentamiseen.

Toukokuun alussa julkistettiin työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtaman selvitystyöryhmän ehdotukset toimista, joilla koronakriisin Suomen taloudelle aiheuttamia vaurioita voidaan tilkitä.

Työryhmä ei puuttunut tulo- ja varallisuuserojen oikaisemiseen verotuksen avulla. Pääomatuloverotus on Suomessa suhteellisen kevyttä myös työryhmän käsittelyn jälkeen.

Pääomatulojen veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30 prosenttia. Jos pääomatulojen määrä taas ylittää 30 000 euroa, ylimenevästä osuudesta maksetaan veroa 34 prosenttia riippumatta siitä, kuinka korkeiksi pääomatulot muodostuvat. Työryhmä ei puuttunut tähän, mutta esitti sentään listaamattomien yhtiöiden veroedun vähentämistä.

Verotuksen painopisteen muutos olisi välttämätön tapa hyvinvointivaltion vahvistamiseen myös koronakriisissä.

Eduskunnassa päätettiin syksyllä 2018 monikansallisten yritysten aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttuvan korkovähennysrajoituksen uudistamisesta. Silloisten hallituspuolueiden voimin rajoitukseen jäi niin sanottu tasevapautus, jonka mahdollistamana muun muassa sähkönsiirtoyhtiö Caruna oli välttänyt veroja yli 10 miljoonaa euroa vuodessa. Tähän ei ole näkyvissä muutosta.

Työryhmän yksi keskeinen keino on elvytys. Se toteutettaisiin etupäässä infrastruktuuri- ja rakennushankkeiden kautta. Olisi kuitenkin syytä puuttua rakennusalan nykyisiin ongelmakohtiin.

Liian paljon näkee esimerkiksi rakennusyritysten rajua subventointia veroeuroilla. Rakennushankkeissa käytetään monesti halpatyövoimaa, ja ne voivat maksaa kymmeniä miljoonia yli alkuperäisen kustannusarvion. Veronmaksajat hoitavat laskun kuntapäättäjien siunauksella.

Lukukausimaksujen käyttöönotto taas estäisi pieni- ja keskituloisten perheiden nuorten korkeakouluttautumista. Pieni- ja keskituloisten talouksien merkitys kotimaisessa kysynnässä on keskeinen, mutta Vihriälän työryhmän lääke on tässä tilanteessa julkisen talouden sopeuttaminen ja tehostaminen, joka kansankielellä tarkoittaa menoleikkauksia.

Leikkaukset kohdistuisivat kovimmin köyhiin ja pienituloisiin, mutta myös keskiluokkaan. Kulutuksen kasvattaminen taas johtaa päästöjen kasvuun. Siksi tulonsiirrot rikkailta köyhille ovat ilmaston ja eriarvoisuuden kannalta paras keino elvyttää.

Työryhmän korostama yritystuki on jo otettu käyttöön monessa muussa maassa, mutta Suomessa hallituksen myöntämiin uusiin tukiin ei sisältyisi sanktioita. Tukia voitaisiin täälläkin ohjata niin, että niiden saamisen ehtona olisi, ettei yritys lomauta henkilöstöään tai välttele veroja. Business Finlandin tapaus osoittaa, että rahan jakeleminen on hyvin helppoa, varojen oikeudenmukainen kohdentaminen taas vaikeaa.

Viime vuosina suosittu yritystukipolitiikka on tarkoittanut käytännössä yritysten johdon tukea. Koronakevät tai tähän mennessä nähdyt keinot sen negatiivisten talousvaikutusten korjaamiseen eivät ole muuttaneet tilannetta.

Nykyhallituksesta pitäisi löytyä rohkeutta sanoutua irti työryhmän huonoimmista esityksistä, ja mikä tärkeintä, puuttua verotuksen porsaanreikiin: estää suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan heikentäminen ja luoda aitoa, pysyvää hyvinvointia.

Kansalaisjärjestö Attac ry:n hallituksen puolesta, puheenjohtajat

Omar El-Begawy

Eva-Liisa Raekallio

Timo Kuusiola