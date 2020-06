Ei betonille, kyllä Kupittaan siirtolapuutarhalle!

Kupittaan siirtolapuutarha on osa Kupittaan puistoa, se on avoin kaikille ja tarjonta on monipuolista. Nyt puutarha on taas uhattuna siirtorakennushankkeiden vuoksi.

Turun Yliopisto tekee Kupittaan siirtolapuutarhassa tärkeitä kasvistotutkimuksia ja järjestää kursseja.

Yhdellä päiväkotiryhmällä on siellä oma tontti, ja 4H-kerholaiset ylläpitävät kahvilatoimintaa pari kertaa viikossa. Puutarhassa vaihdetaan taimia ja pidetään kirpputoreja – toiminta on siis monimuotoista leveällä rintamalla.

Puutarha sai hiljattain myös diplomin Kansainväliseltä Siirtolapuutarhaliitolta nimenomaan sosiaalisten aktiviteettien johdosta. Lähellä olevat koulut ja palvelutalojen asukkaat voisivat myös osallistua toimintaan. Pelkäänpä kuitenkin, että siirtolapuutarha tuhotaan ja kaikki harvinaiset kasvit katoavat. Kaikkien siirtolapuutarhurien arvokas ja esteettinen työpanos mitätöitäisiin tällöin kokonaan.

Kaikki siirtorakennushankkeet on peruttava heti. Me emme tarvitse enempää betonia, vaan enemmän kauniita kukkia ja rauhoittavia vihreitä puistoja.

Puutarha on tärkeä mielenterveydelle, ja se on myös hyvä hiilinielu. Tyhjiä liiketiloja ja asuntoja taas on kaupunki täynnä!

Carola Kapell

Entinen koulukuraattori ja floristi