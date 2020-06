Tieliikennelain uudistus on pelkkä torso

Suomessa astui voimaan uusi tieliikennelaki 1.6.2020 alkaen. Uusi laki vaikuttaa jääneen jo alkuunsa torsoksi, ja kuten joku asiantuntijakin totesi, on kysymys lähinnä lain uudelleen kirjoittamisesta kuin uudistamisesta.

Pelkästään muutama uudelleenkirjoitettu säädös, asetus tai laki ei oikein mahdu omaan ajatusmaailmaani, kun puhutaan liikenneturvallisuuden parantamisesta sekä sen varmistamisesta – sen kun luulisi lähtökohtaisesti olevan lakien ensisijainen tehtävä.

Uusi laki myös edellyttää enemmän vastuuta meiltä liikenteen käyttäjiltä. Sen takia lain tulkinta on nyt entistä enemmän meidän autoilijoiden ja muiden tienkäyttäjien vastuulla.

Jokaisen vastuu omista valinnoista kasvaa, mikä sinänsä on jo ihmeellinen ajatus, kun puhutaan kansalaisia velvoittavista lakipykälistä.

Täysin käsittämätön uudistus on pysäköintimahdollisuus kaksisuuntaisella kadulla, kadun vastakkaiselle puolelle, nokka kohti vastantulijoita. Mitä hyötyä on lainsäätäjä mahtanut tällä muutoksella toivoa saavuttavansa?

Eläydytäänpä tilanteeseen liikenteessä olijan näkökulmasta. Voidaan varmasti olla yhtä mieltä siitä, että tilanne, jossa henkilö päättää pysäköidä autonsa vastaantulevien kaistan poikki kadunvarteen esimerkiksi kaupungissa, aiheuttaa melkoisia ongelmia.

Onko säätäjän ajatuksena sitten ollut, että vapaan pysäköintipaikan havaitessaan on henkilöllä nopeampi mahdollisuus lunastaa vapaa paikka koukkaamalla vastaantulevan liikenteen sekaan autoa ruutuun sovittamaan?

Vielä kun ajatellaan, että yleisesti taskuparkki opetetaan autokouluissa vain tuolle oikealle kädelle, saattaa uusi laki aiheuttaa melkoista hämmennystä.

Vähimmäisnopeuden ilmoittavasta liikennemerkistä en myöskään katso olevan mitään apua liikenteen sujuvuutta ajatellen. Merkki on kevyin perustein jätettävissä ilman huomiota, sillä mikään ei estä ajamasta alle säädetyn vähimmäisnopeuden, mikäli vain liikennetilanne sitä edellyttää.

Kuka sitten on oikea taho päättämään, koska liikennetilanne on sellainen, että merkkiä tulisi noudattaa? Tuskin poliisin valta tai halu asian päättämiseksi ainakaan on riittävä virhemaksun kirjoittamiseksi.

Niin sanotusta vetoketjumallista ilmoittava liikennemerkki on hyvä uudistus.

Merkin alkuperäinen tarkoitus kuitenkin on ollut pääasiallisesti estää liikkuminen merkin vaikutusalueella sellaisilta ajoneuvoilta, joilla ei säädetyllä maksiminopeudella ole mahdollisuus alueen vähimmäisnopeutta saavuttaa. Tällaisia saattavat olla muun muassa mopoautot, traktorit ja muut hitaammat tienkäyttäjät.

Mielestäni liikennemerkin nimi, ja sitä kautta merkitys, on harhaanjohtava, ja aiheuttaa siksi jo valmiiksi tulkinnasta aiheutuvia epäselvyyksiä. En pidä poissuljettuna edes oikeuteen asti vietäviä ennakkotapaustaisteluita.

Mielestäni lakiin olisi tullut kirjata selkeästi liikennemerkin tarkoitus ilman mahdollisuutta tulkinnasta tai omasta valinnasta tienkäyttäjän mukaan.

Mutta ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Hyvinä uudistuksina pidän tieliikennelaissa nopeusrajoituksien nostamista muun muassa peräkärryjen ja matkailuautojen osalta. Tämä on selkeästi liikenteen sujuvuutta ja siten liikenteen turvallisuutta parantavaa lainasäädäntöä.

Samoin niin sanotusta vetoketjumallista ilmoittava liikennemerkki on hyvä uudistus. Kyseessä on periaate, jonka mukaan moni kohtelias autoilija on jo vuosia toiminut: kaistojen yhdistyessä annetaan ensin yhden auton siirtyä omalle kaistalle, sitten mennään itse. Tässä on hyvä osoitus siitä, miten hyväksi todettu ja tienkäyttäjien yleisesti harrastama ”herrasmiessääntö” on siirtynyt lakiin.

Seuraavaa liikennelakiuudistusta ajatellen ehdotan lainsäätäjille, että yläikäraja ajo-oikeudelle tulisi kirjoittaa selkeästi lakiin. Ajo-oikeuden säilyttämiselle korkeassa iässä tulisi ainakin olla selkeät määräykset, tarkastukset ja erillinen ajokoe. Liian usein näkee iäkkäämpien tienkäyttäjien epävarmuutta ja jopa heidän aiheuttamiaan vaaratilanteita.

Ajo-oikeutta ei voi saada vain sellaisen lääkärintarkastuksen perusteella, jossa ylärivi kirjaimista näkyy laseilla ja kuulo testataan selkosuomella huutamalla. Liikenne kun on niin paljon muutakin kuin pelkkä näkö ja kuulo. Tässäkin korostuu mielestäni jokaisen oma vastuu valinnoistaan, ja sitä kautta päätös lopettaa ajoissa.

Tatu Teriö